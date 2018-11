Tiran residuos de hospitales en el Malecón Tajamar

Eva Murillo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Por lo menos seis bolsas llenas de basura hospitalaria fueron abandonadas en Tajamar, a pesar de representar un riesgo para la salud, y según las disposiciones federales debe tener un tratamiento especial.

Francisco Toledo Alvarado, coordinador de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en la zona norte de Quintana Roo, dijo que ellos verifican que los hospitales y clínicas tengan un plan de manejo de los residuos infecciosos, pero en este caso debe haber una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), instancias encargadas de autorizar la disposición final para ese tipo de desechos.

Hasta el momento se desconoce el generador de los desechos infecciosos abandonados en los depósitos de basura de Tajamar, que ponen en peligro la salud pública, pues el riesgo de no darles la disposición correcta, es contener algún tipo de virus, advirtió el coordinador de la Cofepris.

Dijo que los hospitales deben contar con un plan de manejo y un protocolo para desechar los instrumentos o material peligroso; hasta el momento todos han cumplido con esa regla de salud pública.

“Vemos que los consultorios dentales, estéticos y hospitales privados y públicos apliquen la Norma Oficial Mexicana (NOM) 087-Semarnat-SSA1-2002”, aseguró. Añadió que hasta ahora no han aplicado sanciones a las instituciones de salud por su incumplimiento.

No se descartó que la basura dejada en Tajamar sea de un particular, por lo que la sugerencia de la Cofepris fue que si la cantidad de desechos que se generan en casa es alta, es necesario llevarlos a un hospital para que ellos le den un destino final adecuado. Detalló que, por lo regular, los insumos médicos utilizados en el hogar por el cuidado de una persona enferma no son infecciosos, pero si se trata de jeringas lo mejor es cubrir la aguja para evitar lesiones punzantes.