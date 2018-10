Peligra la salud por basura regada en Chetumal

Rodrigo Osorio/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los basureros clandestinos que se han originado en la capital del Estado por la falta de camiones recolectores de basura podrían ocasionar que prácticamente toda la ciudad sufra problemas respiratorios o gastrointestinales.

Miguel Alejandro Pino Murillo, director general de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Quintana Roo, mencionó que las casas cercanas a los basureros clandestinos se encuentran con riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y gastrointestinales, porque estos tiraderos son un centro de proliferación de fauna nociva que podría llegar hasta las viviendas.

“Los animales que se crean en los basureros, como cucarachas y ratas, podrían meterse hasta las viviendas de las colonias cercanas. El problema radica en que existen muchos tiraderos clandestinos; otros más, no tan grandes, están en los camellones de las avenidas en toda la ciudad, pero al tener tanto tiempo ahí los desechos orgánicos se descomponen y también crean fauna nociva”, destacó.

Informó que se le presentó una solicitud al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, a través de un documento oficial, para que los desperdicios de los basureros clandestinos sean levantados cuanto antes, así como que se tomen las medidas precautorias necesarias, ya que en algunos existe hasta más de una tonelada de basura.

Jaime Valle Villaseñor, director general de Servicios Públicos Municipales, declaró estar consciente de la situación actual de los basureros clandestinos y basura en el camellón; sin embargo, aseguró no poder realizar nada por el momento porque no se cuenta con el equipo para retirar los desperdicios.

“Sabemos del escrito de la Cofepris y lo vamos a acatar, pero en estos momentos no tenemos la capacidad para andar vigilando que la gente no tire basura en los basureros, mucho menos tenemos el equipo para levantar la basura de los clandestinos. Tenemos pocos camiones recolectores, y aunque nos están brindando el apoyo los camiones cañeros, no podemos cubrir toda la zona de afectación”, aseguró.