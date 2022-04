Benito Castro aprende de las nuevas generaciones

Tras un par de años alejado de la pantalla chica, el actor y cómico Benito Castro regresa al nuevo programa de la barra de comedia dominical de Televisa, Albertano contra los Mostros, donde aseguró, en entrevista para Novedades Quintana Roo, está aprendiendo de las nuevas generaciones.

“Desde que leí el libreto me enamoré de la serie y de mi personaje, trabajar con Albertano es un placer, es una persona tan profesional, tan bien preparada y bien estructurada como actor cómico, es un dechado de virtudes, baila, canta, actúa y es humilde; me dirige y lo hace de manera espléndida, siempre las instrucciones que me ha dado son atinadas, yo le hago caso en todo y resulta en una carcajada o un sonoro aplauso del público” , expresó contento y agradecido el actor con más de seis décadas de trayectoria artística.