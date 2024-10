Benito Juárez presenta decálogo y nuevos nombramientos oficiales

La Dirección de Fiscalización, de Jueces Cívicos, de Ecología, del Registro Civil y Operadora y Administradora de Bienes Municipales (Opabiem) del municipio de Benito Juárez, tienen nuevos titulares.

Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, informó que Alberto Covarrubias Cortés asumió como nuevo director de Fiscalización; mientras que Jorge Rivero Pech estará al frente de los juzgados cívicos; Fernando Haro Salinas, en Ecología, y los ex regidores Eduardo Kuyok Rodríguez y Karina Espinoza Pérez, serán los titulares de la Dirección de Registro Civil y Opabiem, respectivamente.

Reiteró que estos nombramientos se suman al de Samantha Hernández Cardeña, quien se desempeñó como directora general del Colegio de Bachilleres en el estado, como secretaria de Obras y Servicios Públicos.

Dijo que también habrá cambio del titular del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo (Implan), porque el período de Carlos Díaz Carvajal al frente de dicha instancia está por concluir. Alberto Covarrubias Cortés se desempeñó como director de Fiscalización durante la gestión de Mara Lezama como presidenta municipal de Benito Juárez.

Sin embargo, al asumir como gobernadora fue nombrado director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), aunque regresa a la esfera municipal tras su salida del gobierno estatal. Sobre nuevas secretarías, la entrevistada adelantó que se creará una sobre Atención Ciudadana, para que brinde información al ciudadano sobre el ayuntamiento, que sirva para que se interpongan denuncias.

La alcaldesa presentó el Decálogo por el Bienestar del Pueblo Cancunense para la administración 2004-2027, el cual los trabajadores juraron respetar.