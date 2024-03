El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) declaró desierto el proceso de selección de candidaturas independientes para la presidencia municipal de Benito Juárez por la vía independiente.

Esto, luego de que se haya declarado que Berzain Rodrigo Vázquez Coutiño, aspirante a competir por dicho cargo sin el apoyo de ningún partido político, no cumplió con el umbral mínimo de respaldo ciudadano, como se estableció en sesión extraordinaria.

El tema se abordó luego de concederle al aspirante Vázquez Coutiño su derecho de audiencia, como lo ordenó el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) en la sesión del 8 de marzo al resolver el expediente JDC/018/2024, en el que pidió revisar un número de firmas de apoyo para obtener su candidatura independiente.

Por ello, el 14 de marzo, en presencia del aspirante, se hizo la revisión de mil 973 firmas, enviadas al Ieqroo por el Instituto Nacional Electoral (INE), para realizar la revisión y cumplir el derecho de audiencia de Vázquez Coutiño, como lo ordenó el Teqroo.

Benito Juárez, sin candidatos independientes: Ieqroo / (Foto: Redes)

Sin embargo, Vázquez Coutiño pidió que se envíen mil 48 registros que el INE no envió al Ieqroo para realizar dicha verificación, por lo que 27 de marzo la Secretaría Técnica de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores explicó que esto se debió a que “estos registros no cambiarán el estatus, ya que no son registros catalogados como inconsistentes”, es decir, no cumplen con los requisitos para ser tomados en cuenta.

Tras este procedimiento de revisión, se establece que Berzain Rodrigo Vázquez Coutiño recabó un total de 12 mil 802 firmas, de las cuales 10 mil 220 fueron calificados como apoyos válidos, lo que equivale al 99.28 por ciento del umbral mínimo requerido, que es de 10 mil 294 rúbricas.

Por ello, el Consejo General del Ieqroo determinó que Vázquez Coutiño no podrá competir como candidato independiente a la presidencia municipal de Benito Juárez.

De igual manera, se mantiene a Daniel Cruz Martínez como el único que podrá competir en la boleta sin ser postulado por algún partido político, pero será por la presidencia municipal de Othón P. Blanco, al recaudar 4 mil 820 apoyos, de un umbral requerido de 2 mil 692.