Beryl se degrada y ya es huracán categoría 1

El huracán Beryl se ha degradado a categoría 1 luego de haber tocado tierra en la costa de Tulum como huracán categoría 2, este viernes 5 de julio a las 6:05 horas.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), el ciclón avanza a 26 kilómetros por hora en su trayectoria hacia el estado de Yucatán.

El fenómeno continúa su recorrido en dirección al noroeste y se debilita a medida que avanza sobre tierra, a través de la península noreste de Yucatán.

Hurricane #Beryl Advisory 28: Beryl Weakening as it Moves Farther Inland Over The Northeastern Yucatan Peninsula. Dangerous Hurricane-Force Winds, Storm Surge, and Damaging Waves Expected Over Portions of This Area For a Few More Hours. https://t.co/tW4KeGe9uJ