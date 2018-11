Best Day y hoteleros se unen en rechazo al Home Port

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN.- La empresa Best Day se sumó al rechazo del Home Port en Puerto Morelos y respaldó cualquier iniciativa que tome la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyPM), al asegurar que habrá una afectación en la ocupación y la economía del destino.

Julián Balbuena Alonso, presidente del Consejo de Administración y CEO de Best Day Travel Group, quien hace 16 años también estuvo en contra del proyecto que se pretendía en Xcaret, dijo que la noticia surge en el peor momento, tomando en cuenta la desaceleración de flujo estadounidense, aunado a situaciones como sargazo e inseguridad.

“Es un gravísimo error, porque estamos en un momento, donde lo que necesitamos es utilizar la máxima capacidad de vuelos para nutrir a la hotelería y hemos visto que ha habido reducciones en el número y frecuencia de vuelos, particularmente del mercado norteamericano y si encima de eso vamos a ocupar los vuelos para llenar un barco que se va de aquí y no deja a los turistas consumir en el destino, pues estamos yendo en el sentido opuesto del interés de la hotelería, la comunidad y sociedad quintanarroense”, opinó.

Balbuena Alonso dijo que las ocupaciones y tarifas, son los temas que deben ser atendidos, tomando en cuenta que están en la construcción más de 30 mil cuartos.

“Nosotros apoyaríamos a la hotelería y participaríamos en un esfuerzo conjunto y no seríamos necesariamente quienes encabezaríamos, pero desde luego que estaríamos sumándonos a cualquier esfuerzo”, afirmó.

Por su parte, Roberto Cintrón Gómez, líder de los hoteleros, dijo que la Secretaría de Turismo debe escuchar todas las razones y no centrarse sólo en una.

“No vemos cuál sea el interés de no promover el bienestar de la economía del estado que por su naturaleza es hotelera, no es de barcos, a la Secretaria ya se lo he dicho yo en varias ocasiones: no a los barcos”, mencionó.

Dijo que también ha platicado el tema con el titular del Ejecutivo, quien reconoció que existe la intención de hacer un puerto de carga.

“Tiene toda la razón, y le dije claro es lo que necesitamos en el estado, los cruceros que se vayan a Cozumel o Mahahual donde puedan llegar y contribuir a la economía, ojalá se hiciera en Cozumel para llevar vuelos pero lo que está haciendo Marisol es atentar contra la economía del estado y la hotelería del estado”, finalizó.