Biden continúa con el apoyo a la economía estadounidense

De las noticias que son muy importantes mencionar está el que acaban de autorizar un nuevo plan de apoyo de 1.9 billones de dólares a la economía estadounidense, el señor Biden y la señora Pelosi anunciaron este hecho y eso es algo verdaderamente relevante porque con ello se va a mantener reactivada la vida económica de Estados Unidos, eso va a ayudar a muchos.

EU da inició a la nueva

política migratoria

Es una excelente noticia ver el inicio de la nueva política migratoria de Estados Unidos, pues ya El Paso, Texas, abrió este viernes su puerto de entrada fronterizo para recibir al primer grupo de migrantes del Protocolo para Protección de Migrantes, conocido como MPP por sus siglas en inglés, con lo que le están dando la oportunidad a mucha gente de que pueda integrarse de una manera correcta a la productividad, muchas gentes que están en un problema ahorita que está parado no, porque están trabajando de ilegales, estaban con una preocupación terrible de las leyes que había impuesto el primer presidente terrorista en la historia de Estados Unidos.

Ultimátum para

salvar al planeta

Y ya se está viendo cómo todas las medidas, que tomó el presidente terrorista, se han ido revocado prácticamente todas, como lo es la participación en el Club de Protección a la Tierra, dicen que actualmente estamos en un momento muy delicado, ya que al parecer es una de las últimas oportunidades que tenemos para salvar al planeta de una destrucción total y eso es muy interesante de tomar en cuenta ya que si la humanidad ha tenido la capacidad de crear las altas tecnologías para poder volar a Marte así como para poner satélites y poder controlar todo lo que pasa en el planeta, pues sería todavía más importante ver que ahora reactiven sus conocimientos tecnológicos para hacer todo lo necesario para salvar a “La Madre Tierra” ya que todos dependemos de estos hechos y de la colaboración de todos, porque de no hacerlo se convertiría en el más grande error del que culparían las próximas generaciones a las generaciones actuales, el no haber concientizado la gravedad del problema y por no haber tomado en tiempo las necesarias medidas correctivas.

De las cosas que están pasando en México, vemos que ahora resulta que los resultados de las auditorías que han estado llevando a cabo, no coinciden con los números que han presentado los miembros de la 4ta. Transformación, que éstos están fuera de la realidad sobre todo la fiscalización de los presuntos sobrecostos respecto a la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Sería muy conveniente que presentaran los documentos que respaldan gastos, movimientos y costos que sirvan para demostrar quién está hablando con la razón, ya que deben recordar que “papelito habla”.

Los Tratados con otros

países deben de respetarse

Es difícil creer que se desconozcan los tratados que tiene México con otros países, ya que ahora resulta que AMLO dice “que no se inmiscuya Estados Unidos en asuntos internos de México”, hay que recordarle que el Tratado de Libre Comercio compromete ciertos lineamientos y protocolos que no son modificables, esto es un error porque podría ser causa para deshacer el Tratado de Libre Comercio y con peores consecuencias aún para el país, de por sí, con el Producto Interno Bruto completamente abajo, con las inversiones abajo y con la peor situación económica que hemos visto en el país, desde 1932, ya es difícil de pensar en una mejoría económica, la gente tiene que darse cuenta en el alto costo de las medicinas, en el alto costo de la vida y que la inseguridad está en un nivel como nunca se había visto, todo esto refleja solo una cosa, que México está viviendo su peor pesadilla.

Los candidatos o funcionarios

deben respetar las leyes

Es importante mencionar que ya le quitaron la candidatura al señor Salgado, eso es algo realmente bueno, porque no ha demostrado que sea inocente de lo que se le está acusando, que recuerde el dicho que cita bien claro que cuando el río suena, es porque piedras lleva, esta es una de las pocas cosas positivas que han hecho hasta el momento, qué bueno que hagan algo bueno.

Y tenemos también la situación del señor García Cabeza de Vaca, donde la alianza federalista dice que no se permitirá que se usen las instituciones para someter a gobernadores, eso es una situación atípica ya que este gobierno se ha manifestado por una destrucción y falta de respeto a las instituciones y ahora pide que las instituciones cumplan.

Esto es una situación muy parecida a la que utilizó Hitler cuando llegó al poder, en donde todos los días les decía mentiras a sus seguidores, todos los días engañaba al pueblo ganándose con ello el apoyo del mismo, entonces la realidad es inexistente, el sentido común también y la capacidad de evaluar y analizar proyectos están amañados.

Engaños al igual que ha sido todo lo que han hecho con las gentes que han sido vacunados y que dicen “hay pero acuérdate que quien resolvió el problema fue el partido innombrable”, pero que no se engañen, la realidad es que en las constituciones está claramente marcado que es una obligación de los gobernantes el proteger la salud de sus ciudadanos e aquí lo que dice la ley al respecto: “en México, nuestros ordenamientos jurídicos también contemplan disposiciones específicas para que, en caso de epidemias graves, o de “peligro de invasión de enfermedades exóticas”, se dicten “inmediatamente las medidas preventivas indispensables” para preservar la salud de los mexicanos, de acuerdo con las bases primera, segunda y tercera de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución”.

Y ya que hablamos de los enemigos del pueblo, ahora quieren crear situaciones inadmisibles como por ejemplo que la Fiscalía General de la República pone trabas en el asunto y la pesquisa de Pío López Obrador, entonces que nos digan si no va a haber una justicia que sea aplicable para todos, ya que con esto vemos que no se está cumpliendo con los principios de igualdad, de fraternidad y de libertad que tenemos o debemos tener todos los mexicanos, eso solo demuestra otra violación más.

Al perro más flaco siempre

se la cargan las pulgas

Este concepto se aplica cuando la desgracia se ceba en los desvalidos, los pobres, los débiles, los que están abatidos, es realmente un escenario donde no es aceptable ya que no puede ser que estemos pasando una circunstancia tan amañada, con técnicas gansteriles y con amenazas fiscales, es difícil creer que hay gentes que deben 3 o 4 mil millones de pesos de impuestos y no les hacen nada, según se dice porque tienen cierta relación afín con alguna autoridad, (como es el caso del señor de la televisión Azteca), así como también de algunas compañías como Alsea, Walmart, Maxcom, América Móvil, entre otras, que son parte de las 15 grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que sí tienen con qué pagar tanto los impuestos como las multas y recargos correspondientes, a quienes no hace nada por obligarlos a pagar sus contribuciones, algo que es totalmente ilegal ya que con esto se demuestra la existencia de personajes que usando la influencia y el boicot pretenden no llevar a cabo el cumplimiento de las leyes.

Respecto a este asunto, cuando son gentes que deben poco dinero los están presionando, destruyendo y hasta embargando porque deben poco dinero, no embargan así a los que tienen mucho dinero y mucho menos los obligan a cumplir con sus obligaciones fiscales, como lo es el pagar los impuestos, tal como lo hacemos todos los que si somos responsables.

México está en su mejor

situación, sí, pero no

Y luego vemos casos que solo dan risa, eso con respecto a la situación de Pemex la cual cada día está peor, al igual que la misma economía, al igual que la situación política, económica y social del país, pero lamentablemente se oye como estos señores siguen con su falacia de que “México está mejor”, pero deberían especificar en qué, en dónde, no se puede entender este concepto ya que la situación que prevalece en nuestro país se está convirtiendo en la peor pesadilla de la historia de México, eso nos lleva a una mediocridad político electoral legislativa, pero caray, como nos gustaría ser más optimistas con respecto a la situación que estamos viviendo el día de hoy, pero no podemos serlo ya que lo único que vemos es que vamos de mal en peor.

Para dar una buena opinión se

necesita tener un conocimiento a fondo

Y luego se tiene la visita del presidente de Argentina, el cual dice que Obrador es el mejor presidente que ha tenido México, es muy respetable su opinión, pero se han publicado en diversos medios, algunos artículos en los cuales el mundo opina que este ha sido el peor en todos los sentidos.

Aquí tenemos un claro ejemplo, hablaremos de los “ninis”, quienes están viendo como sus padres, sus hermanos y los demás mexicanos tienen que ver cómo, cuándo y de dónde pueden obtener los centavos que sirvan para poder llevar y poner la carne y los tacos en la mesa, mientras estos no hacen nada para ganarse el pan de cada día ya que no producen nada, no se capacitan para nada y por ello mismo no tienen futuro, deberían ponerse a pensar que en el momento que este partido pierda su posición ellos también van a perderlo todo.

Esperamos que la reacción del pueblo mexicano y de nuestros compatriotas permitan que sea controlado el Congreso por parte de la oposición para den inicio a las auditorías correspondientes para hacer cumplir la ley y para que los mexicanos podamos sentirnos orgullosos del país en el que vivimos ya que hasta ahora solo nos da pena ajena ver la situación por la que estamos atravesando con tantos feminicidios, con el aumento de ataques a periodistas y por las desapariciones forzadas, la reacción de la población es que ya están linchando a muchas gentes que cometen estos delitos, en el momento y en el lugar que se están cometiendo que comprueban la comisión del delito para luego detenerlos y entregarlos a la policía, lo lamentable aquí es que aun cuando son culpables, a las semanas después están otra vez libres.

Entonces a la falta de cumplimiento por parte de los responsables, es ahora el pueblo quien tiene el derecho de tomar la justicia por sus propias manos ya que no se cumplen las obligaciones correspondientes ni por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni de los Procuradores de los Estados, ni del Procurador de la República, para que a estos delincuentes se les ponga en el banco de los acusados, se les juzgue conforme a sus delitos y paguen con cárcel los delitos cometidos.

Ejercer bien el voto para tener la esperanza de que tendremos un México con futuro

Ya basta con tanta falsedad, “ya chole” como dice este señor, hay que buscar una solución por la vía pacífica y esa se vislumbra en los partidos que se han unido, con el único propósito de luchar por el bienestar y el futuro del país, esperamos que la población entienda que la libertad de ejercer un voto sin manipulaciones es lo que le da la fuerza a un país como república. ¡Viva México!

A dónde vamos a llegar, es lo que todos queremos entender porque el pasado ya está, el presente ya es parte del pasado y ha sido horrible, pero lamentablemente no podemos vislumbrar cual será el futuro de México ya que no hay forma de poder hacer pronósticos reales.

Las malas decisiones solo

traen malos resultados

Estamos observando cómo bancos, como el JPMorgan, están saliendo de México y de no recular sus estúpidas decisiones acerca de la modificación de la Comisión Federal de Electricidad, la situación podría caer en una peor crisis de la que estamos viviendo y estamos condenados en ese sentido, tal pareciera que los mexicanos tienen la cabeza metida en un hoyo tal como lo hacen las avestruces cuando tienen miedo o problemas, esto lo hacen pensando que los problemas van a pasar.

La moneda está en el aire, vivimos todos con la ilusión y la esperanza de que en las próximas elecciones los mexicanos se tomen el tiempo necesario para evaluar, para analizar, para reflexionar quien es mejor, cual será lo nuevo, que puede ser lo mejor que puede venir para el futuro del país.

Para reflexionar y entender

Esta columna está llena de puras realidades, de conceptos que pueden ayudarnos a entender el porqué de muchas de las cosas que no se aclaran y de las diversas opciones que tenemos de poder ayudar a cambiar lo negativo por positivo, ahora bien, tendrán ustedes la capacidad de reflexionar, analizar y tomar las decisiones correctas

Ya veremos qué tan inteligentes o tontos somos los mexicanos para tomar nuestras decisiones y si votamos por un futuro mejor para las nuevas generaciones.

¿Porque los aviones

comerciales se pintan de blanco?

El diseño blanco de los aviones no es algo aleatorio, todo está pensado y tiene un motivo, y aunque cada compañía tiene un símbolo o dibujo característico para diferenciarlo, no verás jamás que se desbanquen pintando sus alas de azul, verde o rojo. ¿Cuál es la razón?

Uno de los motivos principales es que la pintura blanca refleja la luz solar, lo que ayuda a mantener la aeronave fresca y minimizar cualquier daño potencial de la radiación solar, y eso es algo que probablemente agradeces si tienes que pasarte 13 horas en el avión con el sol apuntando a tu ventanilla. Además, este color envejece mejor que otros más vistosos, es más fácil de mantener y cuesta menos.

Para mantener los aviones lo más livianos posibles (con motivo de reducir los costes en combustible), están hechos de materiales compuestos, que necesitan protección contra el calor del sol, según explicó en ‘Business Insider’ el profesor de aeronáutica John Hansman: “cuanto más fría sea la pintura que protege el exterior se requerirá menos enfriamiento en el interior, lo que se traduce en menos gastos”.

Un bote de pintura no supone mucho precio, pero las aerolíneas necesitan mucha para cubrir un avión completo (especialmente un Boeing 747 o un Airbus A380). Esto puede agregar media tonelada a su peso.

Esa es otra razón por la que las aerolíneas prefieren diseños minimalistas y simples.

Cuesta más pintarlos cuando agregas muchos colores o capas diferentes, y además pesaría más, lo cual no es conveniente teniendo en cuenta que tiene que despegar y alzar el vuelo muy a menudo.

Además, el blanco, para bien o para mal, se ensucia rápido, lo cual en este caso es beneficioso.

Es posible que hayas notado que los aviones más viejos se ven particularmente sucios, especialmente alrededor de las puertas, lo que significa que las grietas y las abolladuras en el fuselaje de la aeronave se pueden ver más fácilmente con este tipo de pintura.

