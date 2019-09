Bienestar: se debe actuar con rectitud (Nación - El Universal)

María Luisa Albores González, titular de la Secretaria de Bienestar, instruyó a la estructura orgánica de la dependencia a que se conduzca con rectitud, respetando la ley y evitando cualquier acto de corrupción.

La instrucción fue a través de un oficio dirigido a los subsecretarios, titulares de jefaturas de unidad, así como a entidades sectorizadas, órganos administrativos desconcentrados y directores generales.

Llamó a enseñar al personal que se encuentre bajo su responsabilidad y adscripción a dar cumplimiento a la ley, evitando utilizar los programas sociales o sus recursos con fines proselitistas o para inducir o coaccionar el voto.

La secretaria conmina a los servidores públicos a evitar conductas que puedan derivar en infracciones administrativas, electorales o penales, al tiempo que advierte que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será sancionado.

Presentan dos nuevas denuncias contra Bartlett (El Universal)

Xóchitl Gálvez acusa a la Función Pública por posibles omisiones en el caso. Dos nuevas denuncias fueron interpuestas por presuntas irregularidades en la declaración patrimonial y de conflicto de intereses de Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras una investigación hecha por el periodista Carlos Loret de Mola y publicada en El Universal.

Con estas nuevas denuncias ya suman tres –dos ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y una ante la Fiscalía Anticorrupción- contra el funcionario federal.

Ayer por la mañana, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a la sede de la SFP para interponer una denuncia contra el también ex gobernador de Puebla, en la que acusó que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, debió investigar las presuntas irregularidades en las propiedades del titular de la CFE. “Hay una inconsistencia en las propiedades de Manuel Bartlett (…) Presenté esta denuncia por la omisión que hizo el titular de la CFE, al declarar los bienes a nombre de su pareja o esposa y de sus hijos.

“Después, la propia secretaria (Irma Eréndira Sandoval) lo exculpa diciendo que las propiedades las había adquirido en el tiempo que no era funcionario. “Cuando tú haces una declaración patrimonial lo tienes que hacer en el momento actual y con todo lo que tienes, lo hayas comprado cuando eras del sector privado, funcionario o desempleado. Justamente, ¿para qué se hace? Para ver como evoluciona tu patrimonio, para ver qué adquiriste o de dónde lo tienes”, comentó.

La ex alcaldesa de Miguel Hidalgo indicó que la existencia de las irregularidades en las declaraciones patrimoniales por un posible conflicto de intereses “ya se está volviendo una costumbre en la 4T, porque no es la primera vez, es el segundo o tercer caso que se presenta en el gabinete”.

Una hora más tarde, un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción donde interpuso una denuncia contra Manuel Bartlett; además, solicitó investigar todas las declaraciones patrimoniales.

Los senadores del blanquiazul Xóchitl Gálvez, Víctor Flores Solís y Juan Antonio Martín del Campo, así como los diputados Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert afirmaron que “el buen juez por su casa empieza, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que comprobar que tiene un compromiso contra la corrupción”.

“¿Qué es lo que tiene que hacer (la Fiscalía Anticorrupción)?, pues revisar el origen de esos recursos, cuáles son las empresas que posee, las utilidades que ha generado y de dónde salió la posibilidad de comprar un patrimonio de más de 800 millones de pesos.

“Habrá que revisar (también las) cuentas, más ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anda muy activa, pues podría echarle un ojo a las cuentas desde los años 80 hasta la actualidad.

“Esto es lo que hicimos el día de hoy en seguimiento a una investigación. Creemos que ahora la autoridad tiene la obligación de hacer lo propio”, manifestaron.

El lunes pasado, la Función Pública informó que tras una denuncia anónima presentada ante esa dependencia federal se había abierto una investigación en atención a una acusación recibida a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (Sidec), la cual indicó, se realizará “de forma rigurosa, imparcial y apegada a la legalidad”.

La SFP informó también que una vez concluidas las etapas del proceso, dará a conocer los resultados de la investigación.

Esto ocurre luego de que el columnista de El Gran Diario de México Carlos Loret de Mola publicó que Manuel Bartlett y su familia han construido un “Imperio inmobiliario” con 23 casas de lujo, las cuales están ubicadas en las zonas más exclusivas del Valle de México.

Según la investigación, Bartlett Díaz declaró ante la SFP una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos; sin embargo, el reportaje detalla que su fortuna es 16 veces más grande –solo en propiedades-.

También agrega que el director de la CFE ha obtenido 25 inmuebles (23 casas y dos terrenos) por medio de familiares, empresas y presuntos prestanombres, con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos.

Preocupa a Unión Europea seguridad de periodistas en México (El Universal)

La Alta Representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, expresó que una de las preocupaciones de la organización es la violencia contra periodistas en nuestro país que atenta contra la libertad de expresión.

En conferencia magisterial en el auditorio del Instituto de Antropología de la Ciudad Universitaria, explicó que, entre otros problemas, también es agenda de la UE la corrupción y el crimen organizado en nuestro país.

“La lucha contra el crimen organizado es algo que debemos tratar juntos, contra la corrupción y hay que ver por la defensa para los periodistas; es un tema regional y global. Estamos convencidos de que resolver este problema es fundamental para el desarrollo”, expresó la diplomática.

Aseguró que estás problemáticas se podrán tratar de manera conjunta con el gobierno de nuestro país.

En otros asuntos, agregó que México es un aliado clave para ellos tanto en materia económica, diplomática y política.

Adelantó que para antes del fin de su mandato, como Alta Comisionada, buscará que las relaciones bilaterales de México con la Unión Europea puedan crear nuevos derechos para trabajadores, de cooperación política y protección ambiental.

Protestan vecinos de Cuautepec por construcción del Cablebús (La Jornada)

En defensa de sus hogares vecinos del pueblo de Cuautepec en Gustavo A Madero se declararon en resistencia ciudadana pacífica contra la “imposición autoritaria” del gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum y de la alcaldía que pretenden desalojarlos de su hogares para construir el Cablebús.

Tras ser notificados que deberá salir de sus viviendas en un plazo de tres meses, los inconformes señalaron que para avalar la construcción se valieron de los grupos afines a Morena para realizar una consulta que aceptara las obras.

No obstante, aseguraron que jamás se informó con claridad del proyecto y afectaciones a la comunidad: “La gente finca su patrimonio con mucho sacrificio para que nada más vengan y le digan que tiene tres meses para desocupar”, señalaron vecinos de la colonia zona escolar.

Narraron que se hizo una votación a mano alzada, con gente afiliada al partido del gobierno que no era de la colonia, para generar el supuesto apoyo para la construcción.

Además que para consolidar su votación hacen referencia a una convocatoria de consulta pública que se hizo el domingo 8 septiembre, pero sólo se impulsó por whatsapp el martes 10 y la supuesta votación se realizó al día siguiente, miércoles 11, porque el jueves 12 sería la colocación de la primera piedra, señaló Juan Téllez habitante de Cuautepec.

A pesar de que quienes se oponen son mayoría, los vecinos expusieron la serie de “prácticas tramposas de que valieron para validar la consulta”.

Advirtieron que no permitirán el ingreso del personal que realiza las mediciones de los terrenos, lamentaron que tras confiar en el gobierno de la ciudad, que les aseguró un cambio los hayan traicionado.

Gobierno rico, pueblo pobre (El Financiero)

Un año sui generis, 2019, en materia de presupuesto, ya que si bien la tijera presupuestal acortó innumerables partidas cuya finalidad es el gasto social, al final nadie sabe a dónde se fueron esos tan cacareados recursos productos de la austeridad.

Sólo un ejemplo, se dice que se crearon 100 nuevas universidades y la realidad es que nadie tiene información detallada al respecto, ni el propio gobierno.

Una buena cantidad de los ahorros, producto de los tijeretazos presupuestales, se fueron para finiquitar bonos y contratos producto de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, hecho que a todas luces representó un enorme daño patrimonial a la nación y que tarde que temprano alcanzará a los responsables de tal dispendio.

Al igual ocurre con los programas sociales de la 4T, que están plagados de opacidad, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, o de acciones que comprometieron el desarrollo económico, como la guerra al huachicoleo, que paró a la economía con el desabasto de gasolinas que propició el presidente López Obrador.

El subejercicio presupuestal de 2019 es criminal, ya que hay partidas que tienen, en promedio, un 75 por ciento que aún no se ha devengado, no obstante que está a la vista el cierre del ejercicio.

Está claro que el gobierno requiere mayores ingresos para 2020, por lo que se plantea subir algunos impuestos, contratar nueva deuda para refinanciar la existente y fondear los programas sociales de la 4T.

La SHCP emitió una convocatoria –respaldada por el Banco de México– para poner en subasta bonos “para financiar proyectos” por 220 mil millones de pesos, con un plazo a 2024.

Aún no se ha dado una explicación sobre en qué consiste la subasta de dichos bonos por 220 mil millones, cuál es la tasa de interés y otras condiciones técnicas.

Es preciso que se aclare para evitar más especulaciones, dudas, inseguridad e incertidumbre.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, advirtió que con la 4T hay un gobierno rico y un pueblo pobre, pues miles de millones de pesos han sido detenidos por la voluntad del Ejecutivo federal.

El diputado Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, consideró que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020 debe ser mayor al de 2019 y cercano a los 6 billones 200 mil millones de pesos para enfrentar las condiciones económicas adversas.

El tema es que los Ingresos escasearán por ahuyentar a la inversión privada y minar la confianza en el país.

Este año se tendrá un crecimiento del PIB en rangos de cero, y el año que viene se observa un claro escenario con cifras negativas en este rubro.

Es el primer Paquete Económico que elabora completamente el nuevo gobierno, y entonces sí, que Dios los coja confesados.

En cada caso se debe dar la información clara y oportuna

Debemos aclarar que mientras no se tenga total certidumbre de que los ahorros que presumen están siendo realizados, primero se tiene que informar en dónde está ese dinero “ahorrado” y después a dónde y cómo se están dando apoyos a las personas que se exhiben porque de todo esto deben de existir los recibos que demuestren que eso es una realidad.

México como país y como república no puede seguir viviendo a base de información que no esté científicamente demostrada, que no sea real y mientras estén en tela de juicio tantas cosas que se dicen, no se puede tener la confianza suficiente como para seguir apoyando la corrupción de ciertos secretarios, así como del dinero mal habido o robado a la nación, en otros sexenios, ya que esto crearía una asociación delictuosa del presidente electo.

Quien mal empieza, mal acaba

La Ley es muy clara al decir que nadie puede estar por arriba de la ley, es por ello que todos tienen la obligación de cumplir con el estado de derecho para que así castigar todas las acusaciones que se están haciendo, como en los casos de Rosario Robles y el señor Bartlett, deben quedar cien por ciento investigadas, así como también las malas acciones que han sido contra periodistas y las gentes de medios de difusión, por el derecho a la libertad de prensa, ya que la comunidad europea y el mundo están observando que no se está respetando ni la libertad de expresión, ni se están aclarando los asesinatos, ni las desapariciones.

Para que pueda haber confianza tiene que haber certidumbre en la ejecución de las leyes y todos los funcionarios públicos que no demuestren que están exentos de haber aprovechado y usado el tráfico de influencias para seguir delinquiendo, son rateros de “cuello blanco” y en el caso de Rosario Robles de “falda blanca”, pero hay casos en los que se puede ver claro este tipo de actos, como el del señor gobernador de Quintana Roo quien recibió un estado en total quiebra debido a que su antecesor solo se dedicó a la vida loca y al robo descarado de miles de millones de pesos, o como en el caso del gobernador de Veracruz quien suplantó medicamentos contra el cáncer por agua.

Para este tipo de acciones debe exigirse se les de cadena perpetua, y, se deben aclarar hasta el final todos los abusos cometidos, y porque no, todos los abusos que se cometieron cuando el señor López fue regente de la ciudad, en donde muchas gentes aprovecharon para hacer varias emisiones de placas para taxistas, que cobraron y ganaron dinero, y que hasta la fecha no se sabe en dónde quedo esto, y fue precisamente en los gobiernos encabezados por el ingeniero Cárdenas como del señor López Obrador.

Necesario e importante el respeto a la libertad de expresión

Sería justo que para que queden exentos de culpabilidad, se lleven estas acusaciones a los tribunales, una vez que estén debidamente investigadas, ya que la autonomía del poder judicial no está a discusión en ningún sentido, debe de dársele la total independencia para que se cumpla la ley, el estado de derecho y para que se respete tanto a la prensa libre como a los periodistas, y a quienes han sido sacrificados debería hacérseles un homenaje, así como brindar todo el apoyo a las familias de estos mártires de la verdad.

Porque la verdad nos hará libres, porque la verdad nos dará la posibilidad de tomar conciencia de cuantas mentiras no han dicho y se tiene que poner todo tan transparente como el agua clara.

Piden ayuda pero no piden perdón y están evadiendo sus asociaciones delictuosas en las cuales participaron en otros sexenios toda la bola de “rateros” que están colaborando en la “cuarta transa”, deben tener presente que no se puede traicionar a la república y al futuro de los mexicanos por “berrinches” o por personas testarudas que no quieren que la verdad brille.

La libertad de expresión está incluida como un derecho constitucional (Artículos 6° y 7° constitucionales y artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y es por ello que resulta importante recordarles que son 1,800 y tantos días, aproximadamente, los que le quedan al gobierno del señor López Obrador, para que no olviden todo lo que están haciendo y todo lo que están creando, como el caso de los conflictos y maltrato que se ha visto, para tratar de desaparecer a la Policía Federal de Caminos, que es y ha sido una de las pocas dependencias que desde su inauguración y operación ha tenido una labor ejemplar, obteniendo un merecido reconocimiento en todo el planeta, debido a la integridad de sus elementos que ha quedado demostrada en muchas ocasiones, especialmente en el combate frontal contra de los muchos cárteles que “se dice” están asociados con algunos políticos, que a través de la venta de drogas, buscan destruir la mentalidad de ninis y de millennials, y las autoridades no han hecho otra cosa más que estupideces y demostrar su falta de ubicación en cuanto al respeto a la república y a las garantías individuales que son las que nos protegen a todos los mexicanos.

Las cuentas claras conquistan largas amistades

Es importante que se inicien a brevedad auditorías de todos los ahorros que presumen se han llevado a cabo para aclarar a donde esta hasta el último centavo para que tengamos la tranquilidad de que este dinero no está siendo utilizado para promover y engañar a las gentes para que con estos beneficios voten por un partido que no tiene futuro, porque sus cimientos están hechos de mega falacias.

México y los mexicanos merecen un gobierno limpio, donde sus gobernantes sean gentes cien por ciento honorables, educadas y certificadas, demostrando que su cultura les permitirá tener la posibilidad de seguir operando en cada uno de sus puestos, ya que seguimos viendo como el nepotismo brilla en muchos estados y en muchas dependencias, porque se ha sabido de hijos de secretarios que tiene puestos donde no han tenido la capacidad necesaria para ocuparlos.

Es una lástima y una pena ajena que México se encuentre en una situación tan desagradable y que a muchos nos está causando pena el reconocer nuestros orígenes, ya que están acabando con la hermosa relación que hemos tenido de una república que salió de una situación pos revolucionaria, la cual ha crecido hasta llegar a ser el gran país que es, ganándose con ello el respeto de la comunidad internacional.

Acuérdense que les quedan 1,800 y tantos días y que cada una de las cosas que se estén llevando a cabo, como el no respetar los derechos de los propietarios de terrenos, pero si están tratando de hacer estimaciones surrealistas del costo del tren maya, así como tampoco están contemplando el daño que ocasionaría a la selva, así mismo sería una falta de respeto a los derechos de la propiedad privada la cual tiene todo el apoyo de la Constitución y por ello también los dueños, nuestros hermanos mayas, quienes no deben permitir que los engañen porque es su tierra, es nuestro país, y este país y esta tierra, no les pertenece a los políticos quienes en este momento se sienten los dueños de todo.

Solo manifestándose se obtienen respuestas prontas y positivas

Se tienen que seguir llevando a cabo las manifestaciones en muchos lados, como por ejemplo en los aeropuertos, debido a que los padres que tiene hijos, lamentablemente con la enfermedad del cáncer, no son atendidos ni en tiempo ni en forma con los medicamentos necesarios para ello, así como también la manifestación a la que tienen derecho todos los miembros de la Policía Federal, para que se respete su integridad tal como ellos han respetado y protegido al país por decenas de años.

Y que se acuerden que a cada rancho le llega su fiestecita y no se puede celebrar la falsedad con kermeses que no cumplan con su principal obligación que es la de servidores públicos que es lo único que realmente son.

Arrieros somos y en el camino andamos y los mexicanos no van a caer en más engaños, ya basta de esta actitud de poco hombres, México necesita, y siempre ha tenido, a los hombres idóneos que han sabido sacar adelante los valores que nos confiere la constitución y el derecho de haber nacido en una república libre y democrática.

¡Viva México!, ¡Viva la independencia! y la independencia tiene que seguir igual a como se logró de España en su momento, también tiene que haber una independencia de malos gobiernos y malos gobernantes.

Viva México, viva México, vivan los mexicanos y que vivan los derechos y las garantías individuales que la Constitución y el estado de derecho nos otorgan. Cumplan con su deber no sean hipócritas.



Iglesias pide la mediación del rey para facilitar la coalición de Gobierno (El país)

Pablo Iglesias acudirá a la reunión con Felipe VI la próxima semana y le pedirá al rey que “asuma el arbitraje y la mediación” con Pedro Sánchez para que, finalmente, haya un pacto de gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE. “El jefe del Estado debería hacer entender a los candidatos que la coalición es la vía para la estabilidad y que España no se merece una repetición electoral”, ha dicho el secretario general de Podemos en una entrevista en La Sexta. En esa reunión del martes 17, el dirigente le explicará al rey la última oferta que su formación le ha planteado al PSOE: una coalición a prueba hasta que se dé luz verde a los Presupuestos Generales.

Isabel Celáa, portavoz del gobierno en funciones, ha respondido a Iglesias y ha asegurado que el gobierno de coalición es inviable por falta de confianza: “No podemos configurar un gobierno sobre un terreno de desconfianza, de vigilancia de una parte sobre otra”. Sobre las palabras del líder de Podemos para que el rey arbitre la situación, Celaá ha recordado que “hará lo que considere oportuno dentro de lo que establece la Constitución”. La portavoz también ha explicado que si el rey le pide a Sánchez ir a la investidura, “no someteremos a la ciudadanía a una nueva frustración de investidura fallida si el presidente no cuenta con el apoyo suficiente”.

El presidente en funciones rechazó la tarde del jueves la última propuesta de Iglesias al considerar que no se dan las bases para la coalición, ni siquiera aunque esta sea temporal y una vez rota le garantice el apoyo parlamentario durante una legislatura, según los términos planteados por Unidas Podemos. Pese a la negativa de Sánchez, Iglesias no retira la oferta y confía en que durante el fin de semana el PSOE (antes de la ronda de contactos con Felipe VI) “reflexione y en el último momento acepten negociar”. Es decir, el líder de Podemos mantiene la confianza en un acuerdo in extremis, aunque los socialistas descartaran un Ejecutivo compartido tras la investidura fallida del 25 de julio.

En la reunión con el rey, Iglesias también le comunicará que su formación se abstendrá como ya hizo en julio. De esta manera, el dirigente rechaza la fórmula del apoyo sin contrapartidas que ha sobrevolado los últimos días el escenario político. “No es mi objetivo poner contra las cuerdas a Sánchez. No quiero retratarle ni hacerle quedar mal”, ha asegurado. “Quiero que España tenga un gobierno estable, para ello se lo pongo más fácil y le planteo un gobierno de coalición temporal. Lo que estamos pidiendo es una oportunidad para intentar demostrar que la coalición puede ser buena”. Iglesias le ha pedido al presidente en funciones que consulte entre sus bases la última propuesta de Unidas Podemos. “Prometió que lo haría”, ha subrayado recordando las palabras de Sánchez.

La abstención de los 42 diputados de Unidas Podemos impedirá que el presidente en funciones pueda sacar adelante la investidura si la próxima semana Felipe VI le encarga intentar la formación de gobierno y Sánchez asume la tarea. Como sucedió en julio, el líder del PSOE, con 123 escaños en el Congreso, necesita el voto afirmativo de la coalición que lidera Iglesias, además del apoyo de ERC y el PNV.

Iglesias mantiene su rechazo a una nueva convocatoria electoral. Defiende que con las propuestas que ha ido desplegando desde julio —siempre con la condición de una coalición con el PSOE— trata de impedir que los españoles vayan de nuevo a las urnas. “Nunca pensé que un presidente en funciones actuara cegado por el poder. Que nos hiciera votar hasta que a él le guste lo que voten”, ha criticado con dureza a Sánchez. En caso de que se produjeran las cuartas elecciones generales desde 2015, Iglesias ha confirmado que será el candidato de Unidas Podemos y que no volverá a echarse a un lado como hizo después de que el líder del PSOE asegurara que era el principal escollo para un acuerdo de coalición. “El veto caducaría”, ha subrayado.

El líder de Unidas Podemos augura que tras una nueva elección, si el PSOE no consigue la mayoría absoluta para poder gobernar solo, buscará un pacto con los partidos de la derecha. “Rivera no es vicepresidente en este momento porque no quiere. La intención de Sánchez es un gobierno de coalición con Ciudadanos o un acuerdo para que el PP se abstenga. Lo que se le escapa es que la derecha no quiere”, ha zanjado.

Este señor es una falacia, es una mentira y está tratando de llevar a España a la ruina, esto porque ha demostrado su incultura, su alto sentido de mediocridad y España no se merece esto, tiene que ser un país donde viva la democracia y para ello debe tomar las medidas correctivas necesarias que sirvan para establecer un gobierno pronto ya que llevan un año y seis meses sin encontrar una solución, gracias a la mediocridad del “coletas”.

Ojalá lo metan a la cárcel y sería bueno que existiera un artículo que rigiera a nivel mundial para que este tipo de “locos” sean destituidos y así mismo sus partidos, por ser gente que no viven más que en el conflicto, en el odio y en la locura. Saecula saeculorum, Amén.

