Big Metra se presentará en el festival virtual Digital Urban Fest

Cancún.- El rapero mexicano Big Metra, quien participará en el primer festival virtual de música urbana Digital Urban Fest, platicó con Novedades Quintana Roo acerca de este próximo concierto y lo bueno que le ha dejado el confinamiento, pues reveló que además de una buena reflexión terminó dos discos nuevos.

“Esta pandemia resultó un buen momento para reinventarnos, para meditar de lo que viene, nos ha llevado a valorar la familia, tantas cosas que uno tiene, hasta el cine, un abrazo y sí es momento de reflexionar y ojalá que pasando todo esto haya más unión universal. El primer mes me cayó muy bien estar en casa, después no sabía ni qué hacer y me metí al estudio, he estado en la creatividad total y ya tengo dos discos terminados, lo que no había podido hacer por falta de tiempo ahora lo hice y en ese aspecto estoy feliz, aunque triste por lo que vivimos, porque la economía está súper mal pero hay que vibrar bonito para pasar este trago amargo y salir avante”, expresó el buen Big Metra, quien se adapta a los conciertos virtuales y será parte del cartel estelar del primer festival virtual de música urbana.

“Estos conciertos virtuales se están gestando bastante y yo estoy preparado psicológicamente para dar la mejor al público y que se sientan como si de verdad estuvieras en un concierto. Es un reto totalmente, yo lo tomo pensando que está la gente frente a mí, definitivamente no es lo mismo, la adrenalina que genera el público no se compara con nada, pero el haber estado cinco meses sin escenarios me hace tener esa magia y esas ganas de estar en una tarima nuevamente y sé que se verá reflejado en este Digital Urban Fest”.

Bajo la producción de Gerardo Quiroz en alianza con Duo Films y GZ Producciones, este próximo 28 de agosto se llevará a cabo el Digital Urban Fest que reunirá en el escenario del Teatro Centenario de la ciudad de Mérida, Yucatán a grandes exponentes del rap, hip hop y reggaetón mexicano como lo es el buen Big Metra, quien acompañado de otros talentos hará magia en el escenario.

“Será una gran producción con luces, humo en el escenario, se va a grabar a siete cámaras, no es nada casero y es lo que más me llamó la atención. Habrá perspectivas dentro y fuera del escenario, podrán ver el backstage, esa parafernalia a la gente le encanta, los accesos serán a través de boletia y el próximo 28 de agosto vamos aponer a vibrar al público con este gran concierto. Vamos a compartir escenario con Michael G, Mark Fuentes, La Barbie Chola, la nueva y la vieja escuela del urbano se juntan ahí, hip jop y reggaetón son los sonidos que rigen este concierto y será un parteaguas para seguir haciendo cosas muy bien hechas con estos productores”.

Big Metra, mientras tanto espera la reactivación de los espectáculos para cumplir los compromisos que dejó pendientes por el coronavirus

“Iba como a 10 ferias en el interior de la república que se cancelaron, varios festivales grandes, unos se pospusieron otros ya no, ya tenía varios meses agendados de trabajo en varios antros, cuando esto se reactive continuaré cumpliendo todos estos compromisos y añoro estar por allá en Cancún y Playa del Carmen, ya sea para asolearme o para hacer alguna presentación, hasta he pensado en algún momento irme a vivir por allá”, puntualizó el rapero avalado por los Record Guinness Mundiales como el más veloz al cantar sus rimas.