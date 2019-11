Invitan a despedir a las ánimas en Playa del Carmen

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Biix será celebrado por primera vez en el Centro Cultural, tradición que es la extensión del Hanal Pixán y tiene el objetivo de despedir a las ánimas, de acuerdo con la creencia maya.

Hermelindo Be Cituk, miembro de la coordinación de Asuntos Indígenas en el Centro Cultural de Playa del Carmen, explicó que la tradición ancestral marca que las ánimas que llegaron a principios del mes para el Hanal Pixán tienen que ser despedidas al final de noviembre, tradición que casi no celebran.

“Una de las tradiciones más importantes del pueblo maya de Quintana Roo es el Hanal Pixán, entonces se lleva a cabo en los primeros días de noviembre, pero se está olvidando que los mayas hacen el Biix que es la despedida de los muertos, de las almas, éste se hace a finales de noviembre porque para el pueblo maya cree que los seres que llamaron se tienen que ir, lo anuncia el árbol sagrado del yaxché y el balché, que ahora florece”, explicó Be Cituk.

La cita será el 29 de noviembre, a las 18:30 horas, para realizar el ritual. El Centro Cultural de Playa del Carmen se encuentra en la avenida CTM, entre la 115 y 125, en la zona conocida como Cruz de los Servicios.

Be Cituk comentó que esta actividad lo realizan aún las familias de los fundadores de Playa del Carmen, quienes durante el mes de noviembre desarrollan actividades relacionadas con las creencias mayas ancestrales y ritos católicos.

“Estamos luchando para que las tradiciones ancestrales no se pierdan, no se dejen de practicar, que la población que apenas llegó a vivir a Playa del Carmen los conozca, que se involucren con la sociedad, con las tradiciones”, dijo Be Cituk.

Para realizar el ritual del Biix, ocupará un altar similar al que los mayas acostumbran poner para el Hanal Pixán y de esta manera despedir a las ánimas que regresarán nuevamente hasta el siguiente año, según sus creencias.