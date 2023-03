Binomios caninos “barren” Puerto Juárez en Cancún: así es cómo trabajan

La detección de personas en posesión de drogas, armas o incluso explosivos en la playa de Puerto Juárez, provocó el despliegue de binomios caninos en la zona. Hoy Novedades Quintana Roo te cuenta cómo trabajan los también llamados “perros policías”

Este domingo, dos binomios caninos -integrados por dos parejas de un policía y un perro- realizaron un recorrido de prevención con el propósito de disuadir a los portadores de objetos ilícitos, así como revisar los puntos donde hay más oportunidad de encontrar dosis de droga abandonada.

Samuel Reyna Salinas, supervisor de la unidad canina K9, declaró que los espacios abandonados junto a los restaurantes de Puerto Juárez son las zonas donde es más probable encontrar materiales prohibidos que representan un peligro para los bañistas.

Ejemplo de estos son casos de niños que encuentran alguna pastilla de metanfetaminas. Pero además, ellos al verse atraídos por los colores llamativos de la sustancia y sin saber que es, la ingieren, lo que resulta en casos de intoxicación.

“Los operativos se hacen de forma permanente y aleatoria”, señaló.

Durante el recorrido de este domingo se recorrieron aproximadamente 525 metros lineales de playa.

¿Cómo trabajan los binomios caninos en Cancún?

Samuel Reyna Salinas señaló que lo primero que hacen es hacer creer a los perros que vienen a divertirse y a trabajar, al ponerlos en un inicio a jugar e interactuar con la gente.

Ya para el recorrido de prevención se coloca a los perros en la dirección a la que sopla el viento y olfatean en búsqueda de olores que incluyan narcóticos u otras sustancias.

Esto con el incentivo de ganarse un premio, como una pelota, un bocadillo o una caricia, por hacer un hallazgo positivo

“Los perros olfatean por naturaleza. Todo movimiento que el perro haga que no sea el caminar o el olfatear es una alerta para el manejador. El manejador debe discriminar el sitio y descarta. Discriminar un sitio consiste en que el perro lo olfatea, luego su manejador inspecciona el punto”.

Posteriormente, si no hay nada se indica al perro que continúe su avance y no se le da nada. Con eso el perro entiende que, si se vuelve a encontrar el olor, no es algo de importancia y no lo marca.

Cabe señalar que se les llama binomios caninos por el vínculo que hay entre el perro y el policía que lo maneja. El animal puede detectar una sustancia, pero su manejador es el que hace la inspección y se confirman o no los hallazgos.

Reyna Salinas aclaró que es un mito que al entrenar los perros tienen contacto con la sustancia, ilícitas o drogas. Lo que se hace es entrenar con pseudoaromas sintéticos fabricados con gasas que tienen contacto con una sustancia que simula el aroma.

Finalmente, el entrevistado comentó que a los perros se suelen retirar a la edad de ocho años, cerca de los nueve, aunque esto depende de si perro mantiene su vigor y sus capacidades de olfato y oído estas ya están muy deterioradas.