Black Eyed Peas “eleva” con sus éxitos al público de Cancún

Con “Let’s Get it Started” la banda californiana Black Eyed Peas hizo vibrar la noche del sábado el estadio Andrés Quintana Roo, de Cancún, durante la penúltima fecha de la gira “Elevation World Tour”, que se realiza en cinco ciudades de México.

Los hiphoperos Will.i.am, ApI.de.ap, Taboo y la cantante J. Rey Soul hicieron corear éxitos ya clásicos de la discografía de la agrupación como “Pump It”, “Where Is the Love?” y “The Time”, aunque también presentaron canciones más recientes, como "Dont you worry", de su álbum Elevation.

Durante el repertorio también estuvo presente en la pantalla Justin Bieber, cuando la banda interpretó “The Power”.

Con “Mamacita”, Ft. de Black Eyed Peas con Ozuna, se escuchó el grito del público femenino en el estadio.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Taboo, de ascendencia mexicana, cantó a dúo con el rapero de la zona maya de Quintana Roo, Pat Boy.

“Mi hermano representa a los mayas”, dijo al llamar al escenario a Pat Boy, quien tiene una participación en el sound track de la película “Black Panther: Wakanda Forever”, de Marvel.

“Hermano me das tu bendición”, dijo Taboo para cederle el escenario al rapero de Quintana Roo, a quien luego acompañó con algunas estrofas.

Alex Hoyer abrió el concierto

El cantante y actor Alex Hoyer, quien alcanzó la fama en 2014 luego de participar en La Voz México, fue quien abrió el concierto.

Y aunque se especuló que quizás su novia, Danna Paola, subiría al escenario con él, eso no sucedió; sin embargo, la también cantante sí estuvo en el recital, así lo presumió en sus stories de Instagram, en donde se mostró coreando temas que interpretó su novio en el escenario de Cancún.

Y a pesar de algunos problemas de logística en la ubicación de las localidades, lo cual motivó algunas quejas, al final el público coreó a todo pulmón “I Gotta Feeling”, canción con la que Black Eyed Peas se despidió mientras la bandera de México ondeaba en la pantalla central.