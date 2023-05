Black Eyed Peas llega a Cancún; esto es lo que sabemos

¡Prepárate Cancún! Que Black Eyed Peas, una de las agrupaciones más reconocidas en el mundo llegará al Caribe Mexicano para poner a bailar a todos los ciudadanos con éxitos como Pump It, My Humps, entre otros.

Lo anterior ha sido dado a conocer por parte del líder de la agrupación Will i.am, en una rueda de prensa en la que se presentó junto a Apl. De Ap y Taboo, dónde indicaron que están entusiasmados con su Tour ‘Elavation’ en México, dónde se presentarán en Torreón, Querétaro, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Mérida, Tijuana, Mexicali, Guadalajara y por supuesto, la hermosa ciudad de Cancún.

Fechas y venta de boletos para sus presentaciones

Durante la introducción a la que será su próxima gira por el País, dieron las siguientes fechas:

30 de septiembre en Torreón.

01 de octubre en Querétaro.

05 de octubre en Monterrey.

06 de octubre en Ciudad de México.

07 de octubre en Puebla.

12 de octubre en Mérida.

14 de octubre en Cancún.

21 de octubre en Guadalajara.

De acuerdo con la empresa promotora que los trajo al País, el sistema de venta de boletos y los recintos serán anunciados el próximo 23 de mayo. Hasta el momento no hay lugares establecidos dónde se llevará a cabo cada uno de sus shows.

Black Eyed Peas llega a Cancún.

Taboo, orgulloso de tener raíces mexicanas

Tras su intervención en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, y en el Emblema, el domingo por la noche en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los músicos dijeron que están listos para hacer una gira más extensa por el País.

"Nosotros amamos hacer música, y yo soy de los que se siente orgulloso de sus raíces mexicanas y de que México la está rompiendo. De que haya muchísimo que escuchar en español.", apuntó Taboo.

Black Eyed Peas, que tiene más de 10 éxitos número 1 en Billboard, consiguió gran popularidad con éxitos como "Don't Lie", "Don't Phunk with My Heart" y "Where Is the Love", además de "I Gotta Feeling", el que ha sido su sencillo más conocido y premiado, y cuando lo hacían en la época de Fergie

“Nos escucharán con nuestras mejores canciones, con lo que quiere escuchar el público", anticipó Apl.De.Ap.

Presentes en la conferencia de prensa de Black Eyed Peas pic.twitter.com/Gr7rTNFrdn — LaCarteleraMx (@LaCarteleraMX) May 15, 2023

(Con información de Reforma)