Blanca Merari llama a votar y asegurar la democracia en Puerto Morelos

Blanca Merari Tziu Muñoz, candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo" a la Presidencia Municipal de Puerto Morelos, lanzó un llamado a la ciudadanía para participar activamente en las elecciones del próximo 2 de junio.

Tziu Muñoz enfatizó la importancia de lograr una alta participación en las urnas para asegurar una jornada democrática sin margen de alteraciones que puedan desvirtuar la voluntad popular.

En su mensaje, Tziu Muñoz instó a los ciudadanos de Puerto Morelos a votar por los candidatos de su coalición, que incluye al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT). La candidata subrayó que el apoyo masivo en las urnas es crucial para evitar intentos de manipulación de la jornada electoral, asegurando así una verdadera fiesta democrática.

"Es importante arrasar en las urnas para no dar margen a que quieran violentar una jornada que debe ser una fiesta democrática no sólo en el municipio, sino en todo el país. Las y los invito a pintar de Verde a Puerto Morelos este próximo domingo" , afirmó Tziu Muñoz.

Durante su campaña, Tziu Muñoz destacó que los portomorelenses están conscientes del poder que tienen como ciudadanos para decidir libremente a sus autoridades. La candidata expresó su tranquilidad y confianza en la decisión de los votantes, quienes han manifestado su determinación de defender el cambio logrado hasta ahora.