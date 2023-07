Blanchet gana el ‘Bupa Tour Championship’ y la ‘Totalplay Cup’

El campo PGA Riviera Maya Golf Club fue el escenario perfecto para un momento inolvidable, con la coronación del estadounidense Chandler Blanchet.

El deportista rompió un espectacular desempate en el hoyo 18 ante el francés Jeremy Gandon para proclamarse rey del Bupa Tour Championship 2023, final de la temporada 2022-2023 del PGA Tour Latinoamérica, y de paso también se llevó el trofeo Totalplay Cup, como el mejor del circuito.

Chandler Blanchet 🇺🇸 se impuso en el tercer hoyo de un playoff y es el campeón del #BupaTourChampionship.



Huge win for @Chan_Blanchet! 🏆 He claims the season ending event on the third hole of a sudden death playoff. pic.twitter.com/EUcvj6xM5h