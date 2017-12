'La Mujer Lienzo' crea arte con su cuerpo

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Guadalupe Antonia Martínez Rosas, es ampliamente conocida como “La Mujer Lienzo”, porque utiliza su cuerpo para plasmar arte, principalmente para concienciar sobre el cáncer de mama, discriminación a los indígenas y el cuidado de la naturaleza.

Es modelo de body paint desde el 2012, lapso en el que le han realizado 55 obras de diferentes artistas del Estado, entre los que destacan: Marcelo Jiménez, Carlos Valdez, Giovanni Avashadur, Filiberto Ayala, Yazmín Pineda, Carmen Vázquez y Armando Jiménez, entre otros.

También ha sido motivo de obra por parte de pequeños grandes artistas de las comunidades de Pedro A. Santos, Victoria Peralta, Víctor Pacheco, Hipólito Uicab, entre otros que suman 35 pequeños que inician en esta rama de la cultura. De rostro serio y pocas palabras, accede a comentar cómo inició en este arte.

“Fue en un festival de difuntos, di un taller de catrinas de papel maché aquí en Bacalar y el último día de la clausura de los trabajos de mis alumnos y mis catrinas, me presenté como catrina con la personificación. Un día antes se me ocurrió, uno de mis alumnos de 14 años de edad me pintó con pintura acrílica, mi sobrina me prestó su vestido de 15 años. Me presenté de improvisto y ahí empezó todo, me empezaron a tomar fotos”, señaló.

Desde entonces su arte la ha llevado a diferentes municipios del Estado y de la Ciudad de México, como la Cámara de Senadores de la República, Centro Cultural San Ángel, en el Congreso del Estado de Quintana Roo, entre muchos más.

¿Cuál es el trabajo que más recuerda y que le haya dejado marca?

“Se llamó el Ángel de la Conciencia. Fue muy importante para mí por dos razones: para crear conciencia sobre el cáncer, porque mis padres murieron de cáncer de diferentes tipos al igual que la mamá de mi ex alumna y familiares de amigos. Ocupé el body para crear conciencia; la segunda razón, porque fueron las últimas fotografías que me tomó mi mejor amigo, el artista de la lente, Tony Yan, quien falleció. Me enseñó a tomar fotos y me aconsejaba”, dijo con la mirada triste.

¿Cuánto tiempo dura elaborar una pintura de este tipo?

Si es de cuerpo completo, representa una jornada de ocho o nueve horas, con un intermedio de media hora, si es de la cintura para arriba de cinco a seis horas, con un intermedio igual y su duración es efímera, puede durar de una a tres horas.

Recuerda con una sonrisa que en ocasiones ha tenido que dormir con el body o peinado para fotos al día siguiente o ha viajado pintada.

“Cuando lo tengo más tiempo para fotos, me puedo meter a la laguna y no se quita, pero si sudo se me quita, por eso un día antes tomo mucha agua y el día del evento consume poca para que no sude, requiere una preparación física y psicológica”, comentó.

A pesar de la importancia del arte que lleva a diversos rincones de la entidad y del país, dijo que es poco apreciado en Bacalar y Othón P. Blanco, mayormente recibe invitaciones de participación en otros lados. En una ocasión la invitaron a participar en la Expofer de Chetumal, en la de Bacalar en ninguna ocasión. Los apoyos que recibe para desarrollar su arte provienen de algunos regidores, el síndico, el director del DIF y algunos hoteleros como el de Hotel Laguna, Hacienda Bacalar, además de amigos y su familia que la apoya.

Participaciones

Desde hace dos años participa en el Festival Cruzando Fronteras que se realiza en Mahahual y desde hace cuatro, en el Festival de la Xtabay, que se celebra en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. En esta edición, también participó en fotografía.

Participó en el Décimo Aniversario del nombramiento de Bacalar como Pueblo Mágico, y en el Festival del Caribe 2017 en la Universidad Intercultural Maya de José María Morelos. Ha personificado a la artista plástica, Frida Kahlo en el Museo de la Cultura Maya y en la quinta avenida de Playa del Carmen.

Es promotora cultural, deportiva y turística, apoyando y gestionando la realización de diversos murales en diferentes partes del estado. En el 2016, formó parte del Colectivo Mentes Creativas Chetumal, donde participó en la difusión y realización de seis murales.

Como parte de su gusto por la cultura, ha participado en cursos de elaboración de papel maché en árbol de bonsái, pintura, discapacidad intelectual de danza, el juego motivador de la expresión artística, acreditación del seminario Desarrollo Cultural Infantil, Retos y Realidades, elaboración de catrinas y de alebrijes.

Ha participado como jurado en concursos de carteles infantiles, de dibujo a nivel estatal, de carros alegóricos, de disfraces, de Interno del, de belleza infantil y de trajes regionales elaborados con material reciclado.

Es autodidacta pues no tomó clases de teatro y comenzó a incursionar en este arte cuando encontró la forma de expresarse. Le gusta el performance, interpretar el personaje con movimientos, ya sea con música, narrador o cantante de lo que trate.

En marzo pasado recibió de manos del gobernador del estado, Carlos Joaquín González y su esposa, Gabriela Rejón de González, el galardón de la “Mujer Quintanarroense Destacada 2017”.

Participó por vez primera con dos fotografías de su autoría, tituladas “Xtáabay Mujer Leyenda Maya” y “Xtabay que Hechiza” obras en las que trabajó como modelo con la joven Xochitlpilli Guadalupe Flores López. En dichas obras se resaltaron los rasgos mayas, la belleza de la mujer al natural y la sensualidad que caracteriza a este místico ser llamado Xtáabay.