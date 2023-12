Boletos Tren Maya: esto costará el viaje de Cancún a Campeche

Después de que se diera a conocer la venta y precio de los boletos para viajar en la primera fase del Tren Maya, este 01 de diciembre en tan sólo 30 minutos se agotaron los primeros boletos que contaban en el sistema, sin embargo, en la página oficial se anunció que próximamente habrá más a la venta para quienes deseen trasladarse en la ruta Cancún – San Fco. Campeche.

De acuerdo con el sitio oficial en la red social X; @TrenMayaMX, las rutas y horarios disponibles del primer viaje en el megaproyecto, con fecha 16 de diciembre del 2023, son:

Cabe destacar, que sus precios varían de acuerdo con los dos tipos de clase: Turista y premier.

Los precios se encuentran sujetos a cargo por servicio de acuerdo con el sistema de eticket (el único medio por el que puedes adquirir tus boletos), ya que se encuentran incluidos en el precio mencionado.

Asimismo, se prevé que con los más de mil 400 kilómetros que recorra el Tren Maya, le de la bienvenida a turistas de todas partes de la República y el mundo, beneficiando al turismo en Quintana Roo, con sus maravillosas áreas naturales y gastronomía.

📍Rutas y horarios disponibles

Campeche - Cancún 11:30 am

Cancún - Campeche 07:00 am y 11:30 am