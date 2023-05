Bonfil: Contratista halla sin vida a su trabajador, tenía el cuello cortado

Tremendo susto se llevó un contratista en el techo de su casa al encontrar muerto a uno de sus trabajadores con un corte en el cuello, quien durante la madrugada llegó al domicilio en el poblado Alfredo V. Bonfil.

Fue alrededor de las 4:00 horas de la mañana de este domingo cuando autoridades recibieron una llamada de un ciudadano a través del número de emergencias 911 en la que reportaron haber encontrado a uno de sus trabajadores con una herida provocada con machete en la garganta en su vivienda ubicada en calle Serapio Rendón con avenida CNC, en la demarcación de Alfredo V. Bonfil.

Al parecer, su trabajador Lorenzo ‘N’, de 35 años de edad, se encontraba bajo los efectos de una sustancia, y le gritó que lo estaban siguiendo y querían matarlo.

Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes subieron al techo del domicilio de don Cristóbal, confirmando que Lorenzo ‘N’ se encontraba gravemente herido, por lo que solicitaron el arribo de una ambulancia, sin embargo, la asistencia médica fue cancelada, pues el hombre ya no constaba con signos vitales.

De acuerdo con don Cristóbal, él se encontraba durmiendo cuando a eso de las 3:00 de la madrugada los gritos de su trabajador, Lorenzo ‘N’, de oficio albañil, lo despertaron. El individuo llegó al domicilio de su patrón y comenzó a gritar: “me están siguiendo unas personas”, “no me mate por favor, no me mate, yo no hice nada”.

Sin embargo, cuando don Cristóbal se asomó por la ventana no vio a nadie, por lo que le indició a Lorenzo subirse al techo a dormir, al considerar que estaba bajo los efectos del alcohol. Sin embardo, luego de varios minutos, el patrón escuchó quejidos y subió al tejado a revisar a su empleado, encontrándolo sin vida y con un corte en el cuello provocado con un machete.

Al sitio llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado quienes iniciaron con la carpeta de investigación. Asimismo, al lugar llegó personal del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo. Autoridades no descartan que el hombre se haya provocado el corte en el cuello, pues al parecer, estaba bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente.

(Con información de De Peso)