¿Borgistas a casita?

Acusados de delitos considerados como no graves por el código penal, los ex colaboradores de Roberto Borge Angulo encarcelados en el Cereso de Chetumal por su papel en el desfalco multimillonario a las arcas estatales han emprendido el camino a casa, liberados por errores procedimentales de la Fiscalía en unos casos, y por victorias legales de sus abogados en otros.

De los ocho ex funcionarios borgistas aprehendidos por las autoridades locales, solo tres permanecen en prisión, junto con el ex alcalde de Solidaridad (Playa del Carmen) y ex candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora Escalante, luego de que la semana pasada un juez concediera el arraigo domiciliario al ex director de VIP Saesa, Carlos Acosta Gutiérrez.

El asunto no es menor, ya que VIP Saesa fue uno de los agujeros principales por donde se esfumaron cientos de millones del presupuesto estatal por medio de contratos nebulosos con empresas aéreas y vuelos en aviones privados a discreción, por lo que dicha paraestatal se convirtió en uno de los pilares de la investigación del gobierno del cambio contra los borgistas.

El proceso contra VIP Saesa llevó a las aprehensiones de su director, Carlos Acosta Gutiérrez; del ex titular de la Administración Portuaria Integral (API), Ercé Barrón Barrera, involucrado en la contratación de aviones privados, y del ex Procurador Fiscal de la Sefiplan, Víctor Hugo Loyola Corona, quien formó parte del Comité de Adquisiciones de la aerolínea paraestatal.

De los tres, sólo Loyola Corona permanece en el Cereso, ya que Ercé Barrón fue liberado el pasado mes de enero por un error de la Fiscalía Estatal, y Carlos Acosta pasará el resto de su proceso legal en su domicilio, junto a sus seres queridos.

Además de Víctor Hugo Loyola, siguen recluidas en el penal chetumaleño la ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula González Cetina, y quien fue su directora de recursos financieros, Ana Alicia Rivera Galera, ambas acusadas de peculado, mientras que el ex secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, sigue en calidad de detenido pero permanece en un hospital privado de Chetumal por problemas de salud.

Pero la salida de Carlos Acosta de la cárcel para enfrentar su juicio en casa abre brecha para que el resto de los encarcelados que enfrentan señalamientos harto similares emprendan pronto su camino a casa, lo que representaría un duro golpe para el gobierno del cambio en el momento que más duele, en plena temporada electoral.