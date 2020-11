Brilla joven cozumeleño en Olimpiada Mexicana de Matemáticas

COZUMEL, Q. Roo.- Por primera vez en 34 años de existencia de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), un quintanarroense y originario de Cozumel, obtiene la medalla de oro superando a los estudiantes del norte del país, favoritos para la prueba. Con este galardón Juan Carlos Tapia Baeza, de tan sólo 18 años, pone por primera vez en el mapa de estas competencias no sólo al estado, sino a la ínsula, luego de un proceso que tomó cuatro años y superando muchos obstáculos, principalmente académicos.

Entrevistado vía telefónica, Juan Carlos Tapia confesó que trabajó muy duro y que era un sueño obtener una medalla en la OMM, pero que el oro no se lo esperaba pues sus contrincantes no eran cosa menor. Cuestionado sobre su sentir ante esta proeza, tomando en cuenta que su logro cae en un estado del país en el que sus participantes no se contemplan entre los favoritos para las medallas, puntualizó: “muy orgulloso porque en otros estados se fomenta más el gusto por la ciencia. Me siento muy feliz por darle este logro a Quintana Roo”.

Creatividad para resolver problemas

Su gusto por las matemáticas comenzó en el segundo año de secundaria cuando entró a su primera competencia. Ahí se percató que las matemáticas de las olimpiadas eran muy diferentes de las que se aplican en la escuela. “Es necesario usar la creatividad para resolver los problemas y eso fue lo que me trajo”, aseguró.

Desde entonces ha participado en 20 competencias pero el camino a la medalla de oro en la OMM no fue fácil. En fechas cercanas a una competencia le dedica hasta nueve horas al día de entrenamiento, mientras que en días normales son cuatro en promedio. En la etapa regional se midió con 60 estudiantes de preparatoria de seis estados y en el nacional fueron 198 procedentes de todos los estados de la República Mexicana.

Esta última competencia se realizó, para los seis representantes de Quintana Roo, en Cancún, desde donde aplicaron de manera virtual los días 10 y 11 de noviembre. Fue la mañana del 17 del mismo mes que le fue comunicado que se llevó la medalla de oro.