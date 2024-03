Bupa Championship at Tulum: Clay Feagler sale victorioso en el PGA Tour Americas

El estadounidense Clay Feagler trabajó más que nadie para salir victorioso en el Bupa Championship at Tulum que abrió la temporada inaugural del PGA TOUR Americas. Para entrar al field de este torneo, el lunes pasado tuvo que superar un hoyo de playoff en la clasificación abierta y este domingo necesitó de cuatro hoyos extra para vencer a su compatriota Davis Shore, con quien había empatado el primer lugar con total de 4-bajo par 284 en los 72 hoyos del campeonato.

Después de jugar tres veces el hoyo 18 para mantenerse iguales, el playoff por el título se definió en el par-4 del hoyo 10, en donde ambos jugadores pasaron por el drama de ver su segundo tiro ir al agua. Shore vio su pelota ir al agua por segunda ocasión al volver a tirar a green y en esas circunstancias a Feagler le bastó un bogey para quedarse con el triunfo.

Feagler entró al PGA TOUR Americas con estatus condicional tras finalizar la temporada 2023 del PGA TOUR Canadá en el puesto 78 de la Fortinet Cup. Ahora, como ganador, aseguró estatus completo para el resto de la temporada y se colocó de primero en la carrera por la Fortinet Cup que recompensará a los 10 mejores jugadores de la temporada con estatus exento en el Korn Ferry Tour.

Triunfar en el demandante campo de PGA Riviera Maya, en donde el promedio de golpes para el torneo fue de 74.65 (+2.65), colocó a Feagler de vuelta en la senda correcta tras un 2023 que fue muy difícil en lo personal.

“Perdí a mi padre en marzo del año pasado. Yo inicié ese año en el Korn Ferry Tour, pero no jugué buen golf y tuve que buscar otras alternativas. Me fui a Canadá y aunque jugué bien, no pude enfocarme apropiadamente, el golf no estaba ahí. Estaba tratando de superar lo de papá, así que tenía mucho en mi cabeza”, dijo el campeón sobre el impacto que significó el fallecimiento de su padre, Try Feagler, hace apenas un año.