Proponen declarar recale de sargazo como ‘desastre natural’

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Debido a que en este año el sargazo se podría presentar en mayores cantidades que en 2015, activistas y científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) promoverán la declaración de ese fenómeno como desastre natural con el fin de que se disponga del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

“Hasta ahora no tenemos un sistema de alerta de sargazo como lo tenemos de huracanes, y si supiéramos que es un sargazo severo como el de este año, entonces tomaríamos medidas (…) Se tiene que declarar como contingencia nacional porque sin ello no habrá recursos para esto, no habrá acción coordinada y cada uno va a hacer esfuerzos individuales, sin que sean suficientes”, expresó Brigitta Van Tussenbruek, investigadora de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de la UNAM.

También te puede interesar: Semarnat da visto bueno al plan anti sargazo en Playa

Lo anterior fue una de las propuestas que se generaron en el foro “El impacto del sargazo en Quintana Roo” promovido por diversas organizaciones y activistas como la académica Patricia Godínez, quien indicó que a partir de esta convocatoria buscarán el apoyo de abogados que les ayuden a presentar esta declaración del sargazo como desastre natural.

“Estamos comenzando a convocar a alguien que es experto en derecho y que nos pueda ayudar para que los residuos orgánicos marinos sean clasificados jurídicamente como un tipo de residuos y como una contingencia, porque la raíz del problema es que no hay un marco legal para saber cómo actuar ante esta situación”, dijo.

"Estamos comenzando a convocar a alguien que es experto en derecho".

De acuerdo con Van Tussenbruek, hasta ahora los esfuerzos que realizan los gobiernos municipales y los empresarios en cada frente de sus playas han resultado insuficientes para combatir el sargazo en las playas, y las afectaciones al ambiente costero por la manera en que se quitan las algas de los arenales podrían ser irreversibles.

“Se requiere un plan integral, lo que se ha hecho hasta la fecha por parte del Ayuntamiento y los hoteles no va a ser suficiente, se requiere de otras acciones y para eso se tienen que involucrar otras industrias y otro niveles de participantes con inversiones fuertes para que se puedan manejar cantidades industriales de sargazo porque de otra manera no vamos a llegar a ningún lado”, expresó.

De acuerdo con los pronósticos de investigadores de Florida, este año se prevé que la llegada de sargazo a Quintana Roo sea mayor que en 2015.