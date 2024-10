Buscan reforma de defensa a mujeres que se defiendan de sus agresores en Q. Roo

El Congreso de Quintana Roo dio entrada a una iniciativa que permitirá a las mujeres argumentar la legítima defensa, cuando consideren que están frente a una amenaza de violencia física.

La propuesta presentada por la diputada Euterpe Gutiérrez Valásis, pretende reformar el artículo 20 del Código Penal del Estado para añadir a las causas de justificación de la legítima defensa, cuando la mujer sienta que está en “peligro inminente de ser víctima de sufrir lesiones”.

Hasta el momento sólo se perdona a las féminas que asesinen a sus agresores o les provoquen graves daños, si éstas se protegen de ser agredidas sexualmente o con un ataque de carácter feminicida.

“El problema es que en muchas ocasiones, casi la mayoría, no sucede esto: comprobar que se trató de un ataque con tendencia feminicida es muy difícil, sobre todo cuando el agresor ya no puede otorgar su versión porque falleció. O el ataque sexual no se dio o se encontraron indicios de haberse iniciado, provocando que las víctimas que se defendieron, terminen purgando condena.