Miembros de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados buscan crear una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para que las personas que cometan delitos de feminicidio y violación no cuenten con el beneficio de los procedimientos abreviados.

Mildred Ávila Vera, diputada federal, comentó que los procedimientos abreviados aplicados benefician a las personas que cometieron dichos delitos que dejan secuelas irreparables en las víctimas.

“Seguramente va a estar en esta comisión, la iniciativa para eliminar para personas feminicidas y violadores los procedimientos abreviados, que son derechos que tienen”, comentó en conferencia de prensa realizada en el Planetario de Cancún.

Explicó que la ley establece que las personas que son sentenciadas por cometer algún delito, entre ellas aquellos que han cometido feminicidio o violación, pueden reducir el tiempo de su pena en prisión (hasta en un 30 por ciento) por buen comportamiento, lo cual no debería ser así en el caso de los antes citados.

Buscan reforma para quitar reducción en sentencias a feminicidas y violadores en Q. Roo / (Foto: SIPSE)

La legisladora que integra la bancada de Morena en San Lázaro participó en una conferencia de prensa en la que las integrantes de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados en la que anunció la realización del primero de varios foros que harán en todo el país para socializar la reforma constitucional en igualdad sustantiva.

Al respecto, Anaís Burgos Hernández, diputada que preside la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, explicó que el objetivo de hacer estos foros en los estados, es dar a conocer la reforma en la Constitución que establece la igualdad sustantiva y los cambios a siete leyes secundarias para brindar un marco legal que garantice la protección del Estado mexicano hacia las mujeres.

“El gran reto que tenemos es que la ciudadanía conozca el trabajo de los diputados pero, sobre todo, conozca cuál es el efecto que van a tener estas reformas y cómo es que las instituciones estatales y municipales tendrán que garantizar y hacer efectiva la igualdad sustantiva (…) Iniciamos en Quintana Roo la gira nacional y nos sentimos muy contentas de este primer foro”.

Consideró que no es una tarea sencilla lograr la equidad ni a corto plazo y reconoció que no se pueden revertir 200 años de inequidad en un sexenio, pero se tiene que establecer un Estado que garantice su protección, además de que subrayó que el gran avance que se ha obtenido con las movilizaciones y las reformas en favor de las mujeres, es la visibilización de las violencias y que las futuras generaciones de mujeres no permitan que se sigan reproduciendo y mejoren su calidad de vida.