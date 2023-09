Buscar regular rutas y áreas de servicios para mototaxis de Q. Roo

Tras las agresiones que se han registrado entre los taxistas y mototaxistas en diversos períodos, se buscará que con la reglamentación de la Ley de Movilidad cada uno tenga sus rutas determinadas.

Susana Hurtado Vallejo, diputada local y vocal de la Comisión de Movilidad, comentó que se trabaja en este tipo de segmentación pues éste ha sido uno de los principales detonantes de conflictos que, al final, dañan la imagen de Quintana Roo.

“Hemos estado trabajando para regular los mototaxis, tenerles ya algunas concesiones bien establecidas, eso se está en el ejecutivo ya checando para irlas normando. Este tema no puede ir afectando porque hay rutas donde los taxis no llegan y pues ahí han entrado los mototaxis, hay que regularlos bien en qué áreas y rutas entran y donde van a estar los mototaxis y qué rutas los mototaxistas para que no vuelva a ver estos conflictos”, explicó Hurtado Vallejo.