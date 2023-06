La abuela cada vez que alguien estaba triste, desesperado, sin ganas de hacer cosas, frustrado, negativo o demás actitudes no deseables decía: búscate un amante. Eso sonaba agresivo para algunos y más si eran casados o tenían pareja.

Luego aclaraba, no me mal entiendan. Amante es lo que te apasiona. En ocasiones nuestro amante lo podemos encontrar en la pintura, el baile, la música, una investigación científica, la literatura, el deporte, el trabajo, la política, los viajes, hasta en la espiritualidad, las amistades, el estudio o en cualquier pasatiempo.

Siempre es bueno tener un por qué y un para qué. Y también sugería el que no nos quedáramos con las ganas de hacer algo, ya que el después no tiene cavidad en nuestra vida. Después el día se vuelve noche, la gente crece, envejece, el café se enfría y la vida se termina.

El mejor amante que podemos tener son las bellas artes. Y aquí un ejemplo ¿Cuándo terminar un cuadro? ¿Cuándo terminar una composición musical? ¿Cuándo terminar la historia escrita?

Eso se cocina a fuego lento y al hacerlo nos saca del entorno, del día a día, de la monotonía. El pintar un cuadro, el tocar un instrumento, el bailar, el actuar en una obra de teatro y cualquier cosa que tenga que ver con la creación, es la mejor forma de llenar la vida de belleza.

Eso que no sé explicarlo, pero que lo siento; eso que siempre me da más de lo que yo le doy, y si le doy más, más me da.

El sentirme enojado e irme a sentar al piano y ponerme a tocar, se vuelve mágico. Se me olvida el enojo, me pone contento, me emociona el resultado que obtengo después de estudiar y todo se vuelve magia.

Si tu amante es la lectura, te volverás culto en poco tiempo, tu conversación será el deleite de todos y nunca habrá momentos de aburrición. Puede ser cualquier cosa que te nutra, que te aporte, que te sume.

No lo echen en saco roto, y a conseguir que hacer de provecho para ustedes, menos televisión, menos tecnología y más sentido humano. Un amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno. Algo que nos deje saber que la vida tiene motivación y sentido, simplemente algo que te ponga de novio con la vida.

Hasta la próxima semana.