¡Quieren quitarla! Selva, un estorbo para nuevos proyectos

Octavio Martínez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer que un particular busca la explotación pétrea del predio denominado San Francisco, ubicado en el norte de Playa del Carmen.

También te puede interesar: Arrancan remodelación en la Quinta Avenida de Playa

De acuerdo con el listado de proyectos dados a conocer por la gaceta ecológica de la dependencia, el promovente denominado Triturados y Concretos del Sureste S.A. de C.V., busca los permisos para el cambio de uso de suelo de 56.68 hectáreas de selva subperennifolia para realizar la explotación del material pétreo.

Dicho predio, de acuerdo con fuentes consultadas, se sitúa en el kilómetro 300 de la carretera federal número 307 Chetumal- Cancún, es decir, a aproximadamente cinco kilómetros al norte de Playa del Carmen, en terrenos situados del lado poniente del municipio.

Éste mismo particular promovió en 2008 un proyecto similar, el cual fue aprobado dos años después, luego de una gestión llevada a cabo por el promovente y donde también hubo una solicitud de consulta pública de los ambientalistas locales; de acuerdo con archivos de la Semarnat, al particular finalmente se le autorizó el cambio de uso de suelo para la explotación de 36 hectáreas en el mismo predio, un permiso que tuvo una vigencia de ocho años, por lo que ahora, con esta nueva búsqueda de una autorización, es sólo la continuación de la explotación que ya se realiza en la demarcación.

Foto: Octavio Martínez/SIPSE.

De acuerdo con estos mismos archivos, el corte del suelo es a siete metros de profundidad con la finalidad de extraer material pétreo que es usado como agregado para áreas de construcción, ante la demanda de la iniciativa privada que incursiona en la región en la construcción de hoteles y fraccionamientos.

En el municipio hay dos empresas más que se ocupan también de realizar esta tarea de explotación a cielo abierto: Calica y ABC.

Aunque por el momento no se ha emitido manifiesto de impacto ambiental vigente, de acuerdo con Aniceto Caamal Cocom, ambientalista, esperarán el documento para gestionar una consulta pública. La empresa promotora se le ha buscado, sin embargo no contestan a través del número telefónico que emiten y no dan más información sobre la ubicación de oficinas locales.