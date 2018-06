La presidencia también es cosa de niños

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Para Miranda Guerrero ayer fue un día muy especial. Desde temprano se levantó para ir a la escuela, pero también a las 11 horas debía presentarse en el palacio municipal de Benito Juárez porque era una de las estudiantes que participaría en el V Cabildo Infantil por un Día. Sin importar la lluvia, con su uniforme impecable de falda azul, playera tipo polo blanca con azul, pelo largo con dos coletas en cada lado, llegó al salón Presidentes, donde para su sorpresa, fue elegida para ser presidenta municipal.

Debían presentarse más de 40 niños elegidos como regidores propietarios y suplentes, pero no todos llegaron debido a la lluvia. Sin embargo, Miranda estaba en primera fila esperando los resultados del concurso.

Al escuchar su nombre, más que alegre se puso nerviosa, no esperaba ser la próxima presidenta municipal por un día. El regidor que preside la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Julián Ramírez Florescano, la felicitó por su discurso y le comentó: “ocuparás la silla presidencial por un día, pero te pido que ya no la sueltes, prepárate para que puedas gobernar un día este municipio”.

Miranda, quien estudia el sexto año en la primaria Eleuterio Llanes, no le tiene miedo a las cámaras y micrófonos de los periodistas; su voz es como la de cualquier niña, pero le encanta exponer su punto de vista. “Seré la próxima presidenta municipal por un día, pero me siento nerviosa, no quiero fallarle a los niños”, dijo.

Ella ganó gracias a su discurso enfocado en los derechos de la niñez; eligió ese tema porque le preocupa la situación de los menores en este municipio. Recuerda que no fue fácil hacer el discurso, porque tuvo que investigar sobre el tema y comprenderlo para poder transmitir sus ideas.

“Es triste ver a los niños trabajando en los cruceros viales vendiendo dulces y frutas; no viven su infancia como cualquier niño; es lamentable ver que adolescentes tomen alcohol y consuman drogas, nuestro futuro debe mejorar”, dice con su mirada fija, dirigida levemente hacia arriba, concentrada en lo que habla. Explica una parte de la realidad de los niños y los adolescentes de Cancún. Al preguntarle si desea dedicarse a la política cuando sea grande, visualiza su futuro señalando que primero estudiará la carrera en Derecho Penal y luego podría dedicarse a legislar o gobernar en Benito Juárez. Los niños elegidos como regidores, síndico y presidente y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tendrán sesión de cabildo el 21 de junio, pero antes visitarán la Policía Turística, la estación de bomberos, y comerán con regidores y el presidente municipal.