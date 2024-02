Cacique vs cacique en Bacalar

En el municipio de Bacalar, José Alfredo "Chepe" Contreras, quien buscará la reelección en la presidencia municipal, no encontrará rival en la alianza PAN-PRI, al verdadero rival lo tendrá en el partido naranja, en Movimiento Ciudadano donde se postularán, dicen los que saben, a Juan Herrera, un igual de “Chepe” en los menesteres de operación y de aplicación de estrategias políticas electorales.

Y es que a los priístas de Bacalar, filas de que han emanado tanto “Chepe” Contreras como Juan Herrera, no les hizo ninguna gracia que el actual presidente municipal no solo no cumpliera el acuerdo de ceder el espacio, sino que buscó cobijo en la 4T y va por la reelección en Bacalar, municipio que toma su nombre de la paradisiaca Laguna de los Siete Colores.

Por eso decimos que en esa elección veremos una lucha de cacique contra cacique y, como dice el dicho, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo.

Juan Herrera, quien sería postulado por Movimiento Ciudadano, es uno de los caciques del ejido Aarón Merino Fernández, además de ser uno de los principales operadores del otrora tricolor, artes que ahora aplicaría en MC.

Pues bien, ese es el escenario que se vivirá en Bacalar, donde en las elecciones del 2021 la 4T perdió ante la alianza PRI-PAN y PRD, que arropó a los principales operadores electorales, cuya mayoría ahora se refugia en MC.

Tal panorama nos dice entonces que en Bacalar la campaña y el día de la elección no será un día de campo, “El Chepe” tendrá que demostrar por qué pidió ser reelecto y que realmente goza de la popularidad de los ciudadanos, aunque ya se anticipa un encontronazo de cacique contra cacique.

Ese escenario no se mira en Benito Juárez ni en Puerto Morelos para la 4T, en el primero Ana Paty Peralta mantiene un ritmo de trabajo ininterrumpido y realiza obra nueva y de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.

Por ejemplo, en la avenida Nichupté se realizan obras de reencarpetamiento en algunos tramos que nunca habían sido atendidos, además que amplía la avenida Politécnico.

En Puerto Morelos, el poblado Leona Vicario ha vivido una transformación en obra pública, lo cual tiene que ver con el hecho que es el lugar de origen de la presidenta municipal, Blanca Merari.

Así las cosas en los distintos municipios rumbo al registro de candidatos a las presidencias municipales, lo cual será la primera semana del mes de marzo. Hasta la próxima.