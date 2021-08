Cada vez gastan más en situaciones ilógicas

Recientemente vimos la exposición de la réplica de una pirámide de cartón y con cimientos de arena que hicieron estos cretinos, pero lo más ilógico y difícil de entender es que hayan detenido el mantenimiento del Huey Teocalli o Templo Mayor de México Tenochtitlán porque el gobierno recortó en un 75% el presupuesto para que sirve para realizar excavaciones, deshierbar y eliminar los hongos de los basamentos del verdadero Huey Teocalli, así como también no entendemos cómo es que ahora un descendiente de español, que ganó las elecciones con un voto de las minorías, este viviendo en un palacio que los españoles hicieron para el “viceroy”, el cual fue hecho de las piedras y materiales de las pirámides que destrozaron.

Cómo se atreve a seguir engañando y burlarse del pueblo sabiendo que México ya está en un gran hoyo y con una posible asociación delictuosa con ciertos miembros de las fuerzas armadas.

Ahora quiere meter el Ejército al gobierno como ya lo ha hecho en actividades civiles y no se pone a pesar que todo esto es totalmente anticonstitucional, que la derrota en Campeche es el principio del apocalipsis de este señor pero si se quiere tirar al hoyo, él y todos los de Morena, que se tiren solos, los mexicanos tenemos el derecho de darle la espalda y negar su existencia para que no se le permitan más gastos viscerales para satisfacer caprichos sin sentido, sin estudio financiero y sin lógica, primero tiene que demostrar que todo es realmente en beneficio del pueblo mexicano, pero que no siga acabando y liquidando a todo el país.

Que es muy clara la advertencia del ex secretario de Hacienda de que para el 2024, sea quien sea el que quede al mando, probablemente reciba un país sin fondos para operar el gobierno y la República, como resultado de los destrozos de un Maquiavelo.

Estamos viendo que todo esto es una realidad y la realidad en el universo es que siempre se ha visto como los hoyos negros desaparecen y todo lo que está desapareciendo y transmutando nos marca claramente que después de todo lo negativo que están haciendo para tratar de hundir y de echar en un hoyo negro al país y a los mexicanos no podrá ser llevado a cabo porque aquí cabe recordarles que la Biblia marca que todo lo negativo que uno hace se regresará 7 veces y en negativo.

Pero todo llega a su fin y el de ellos está muy próximo, la negatividad de algunas gentes, como es el caso de la regente de la Ciudad de México, se ha visto plasmada en la no actuación o mantenimiento de muchos de los parques ya que se ven abandonados, en la aparición de hoyos por todos lados, en el aumento de lugares donde abunda la basura provocando con ello la falta sanidad que mucha falta, principalmente en estos tiempos de pandemia, y luego, la promoción de reuniones en el Zócalo de toda la bola de acarreados, incautos y cretinos que se creen las promesas y mentiras de sus dirigentes, pero su mundo de magia negra ya se les va a acabar.

En poco tiempo veremos como todo esto se desaparecerá y será entonces cuando el país comenzará a tener una nueva época de positivismo y de creatividad para el bienestar de todos los que amamos a la república, a la libertad y al estado de derecho, algo que es importante y que tenemos que reconocer.

Recordemos que “no hay mal que por bien no venga” y que “el pueblo unido jamás será vencido”.

Y habría que conocer realmente cuanto llevan gastado en cosas innecesarias, porque sería mejor que prestaran atención al centro de la Ciudad de México y muchos alrededores ya que con la gran cantidad de baches que hay ahora, esto se está convirtiendo en “Bachelandia” aunado a que casi todos los parques y las zonas de áreas verdes están totalmente abandonadas y sin mantenimiento, realmente es horrible la situación que están viviendo las gentes aquí.

Escuchen al ex secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, hablar sobre las decisiones económicas de López. Demoledor

El sector energético en este momento el gobierno federal no tiene el dinero suficiente ni siquiera para proveer de manera confiable electricidad y tiene que pensar también que hay que dejar el gobierno más o menos ordenado en términos fiscales porque si no en 2024, quien llegue, va a tener un problema muy grave.

Y la ley marca que si después del año, ese extra sigue ahí pues entonces parte de él se puede ir a la Secretaria de Hacienda siempre y cuando lo use para reducir deuda y él, de manera muy sorpresiva cuando viene la crisis, él en abril pasado ya andaba diciéndole al gobernador del Banco de México “dame el dinero”, pues cómo, el Banco de México no puede hacer eso porque no sabe que es lo que va a pasar en el resto del año en términos del tipo de cambio y sería ilegal.

Alejandro ya tenía su argumento, fue muy bueno y eso sí le ha de haber dolido mucho al presidente que está acostumbrado a avasallar el involucramiento del Ejército en la vida económica del país, creo que es algo extraño.

El presidente dice por ejemplo, El Tren Maya va a poder usufructuarlo lo cual es para empezar absurdo porqué ese tren siempre va a tener que ser subsidiado y a mí me preocupa también mucho el hecho de que ahora las aduanas y los puertos pues estén en manos de la Marina, me parece que eso no es lo correcto ha sido una visión muy voluntarista por parte de él y creo que errónea en muchas de sus políticas.

Si no se hace algo la inversión pública en términos del PIB va a seguir cayendo eh, y eso es algo gravísimo, la inversión que tenemos total está en el orden que teníamos en 1995.

Probablemente la refinería de Dos Bocas va a estar funcionando en 2024 si no es que después que va a costar al menos el 50 por ciento más, vamos a tener un problema fiscal muy grande, unos servicios educativos y de salud todavía peores y la distribución del ingreso va a ser terrible, con todo respeto a niveles de Haití, llegaron a estar 10 millones de personas más abajo de la línea de progreso.

Yo me decepcioné mucho, no es posible que este apoyo a los adultos mayores sea el mismo para un Chamula en Chiapas que al ingeniero Slim, creo que si no hay dinero tiene que ser uno muy inteligente en sus programas sociales y el presidente no piensa así porque en el fondo piensa en “clientela electoral” antes que en otra cosa, no.

Creo que fue un error inclusive la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la ciudad se merecía un “Jovas” y un aeropuerto así, que no solamente tirar alrededor de unos 200 mil millones de pesos, pero aparte toda la inversión que se iba a dar hubiera sido extraordinaria para la ciudad, uno de esos errores donde pues uno se decepciona, va a haber la necesidad de jalar dinero de por donde se pueda para poder llenar huecos que el presidente juzga que son los más importantes, no y este, eso va a ser bien duro eh.

Mensaje de la señora Mara Lezama,

presidente municipal de Benito Juárez, Cancún

Cancún se fortalece con la estrecha unión y comunicación que mantenemos entre el gobierno, lo empresarios y la ciudadanía. Cumplimos ya 500 días de emitir el Reporte Empresarial, con acciones de esta administración enfocadas al manejo de la pandemia y a la reactivación económica

“Amigas y Amigos empresarios de Cancún”.

“La Pandemia de Covid-19 nos cambió la vida por completo, intentó arrinconarnos en el miedo pero jamás en la desesperanza”.

“Juntas y juntos, sociedad, empresarios y gobierno, trabajamos para avanzar de manera responsable en la recuperación económica de este importantísimo destino turístico”.

“En medio de los retos que nos hemos enfrentado no dejamos de lado la comunicación directa con ustedes, justamente este lunes 16 de agosto, cumplimos 500 días de estar en contacto diario a través del reporte empresarial, en este documento cuentan con información que es accesible y es segura, otorgamos reportes oficiales de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, los protocolos sanitarios aplicables y las acciones que realiza el gobierno municipal”.

“Agradecemos la valiosa participación de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres así como de Asur y la empresa Visión Intec Cancún por sumar esfuerzos para el Ayuntamiento para juntos organizar para avanzar en la recuperación de nuestro destino”.

“Estoy segura que juntas y juntos lo vamos a lograr, seguiremos haciendo de Benito Juárez un mejor destino, haremos de Cancún una ciudad de esperanza para los próximos 50 años”.

“Muchas Gracias”.

Según cifras de Coneval, aumenta

la pobreza en México en la 4T

En 2020 el número de personas en situación de pobreza aumentó en 3.8 millones de personas en comparación con 2018, período en el que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, informó recientemente que con base en los resultados de la ‘Medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020′, en 2018 había 51.9 millones de personas en situación de pobreza, mientras que en 2020, también año de la pandemia de Covid-19, dicha cifra incrementó a 55.7 millones.

En el rubro de población en situación de pobreza extrema se registró un aumento de 2.1 millones, por lo que el número total subió de 8.7 millones a 10.8.

Por otro lado, el número de personas en situación de pobreza moderada se elevó en 1.7 por ciento, es decir, el cambió fue de 43.2 millones a 44.9 millones.

El reporte que presentó el Coneval abarcó el período 2018-2020 y toma como referencia la información vertida en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cruz Marcelo, reconoció que las transferencias del gobierno no fueron suficientes para compensar la caída de los ingresos laborales de las personas.

En tanto, el número de personas ‘vulnerables por carencias sociales’ mostró una caída, por lo que de 26.4 por ciento, se redujo a 23.7 por ciento para 2020.

La población vulnerable por ingresos aumentó en .9 por ciento, esto debido a que en 2018 había un 8.0 por ciento de personas en esta situación y en 2020 se ubicó en 8.9 por ciento.

Por otro lado, las personas en condición ‘no pobre y no vulnerable’ bajó en 0.2 por ciento.

John Scott, investigador académico del Coneval, explicó que las transferencias aumentaron de forma significativa, sin embargo, se perdió progresividad ya que el déficit más pobre recibió menos proporción de estos subsidios por lo que recomendó identificar a los grupos prioritarios más desprotegidos para fortalecer los programas a estos grupos tanto en las zonas urbanas como rurales.

Guillermo Cejudo, consejero del Coneval, recalcó que la pandemia efectivamente tuvo un efecto en el ingreso de las personas y esto se observó de manera más evidente en los estados con una economía orientada al turismo.

Mientras tanto, Armando Bartra, consejero del Coneval, explicó que los datos muestran que muchos que ya eran pobres muy probablemente cayeron a la pobreza extrema.

Esta medición de pobreza toma como referencia seis carencias en el ejercicio de los derechos sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacio de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

En ese sentido, Nabor Cruz explicó que tres carencias presentaron un incremento y tres un decremento.

“Hay tres carencias que tienen un incremento, la de mayor expansión es la carencia por el acceso a los servicios de salud”, indicó. “El acceso a los servicios de salud en 2018 fue reportado el 16.2 por ciento, para 2020 se reporta el 28.2 por ciento, es decir, una expansión de 12 puntos”, agregó.

Quintana Roo fue la entidad con mayor incremento de porcentaje de población en situación de pobreza.

José Nabor explicó que la información que utilizó Coneval para presentar los datos de pobreza provienen de la Encuesta Nacional Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi de 2020 (Enigh).

“Dicha encuesta fue levantada entre agosto y noviembre de 2020, por lo que contiene la información de la afectación de pandemia en los hogares del país”, subrayó.

Refirió que los mexicanos en pobreza extrema por ingresos, son aquellas personas que tienen percepciones totales por debajo del valor de la canasta alimentaria y tienen tres o más carencias sociales.

Por la Pandemia y otras causas, se

pierden 400,000 Mipymes en México

Aproximadamente una de cada cinco Microempresas y pequeñas y medianas empresas (Mipymes) mexicanas cerró sus operaciones definitivamente durante el último año, según los datos más recientes de la agencia de estadísticas Inegi.

Informes de Inegi actualizados a marzo de 2021 consignan que solo 3,85 millones de los 4,86 millones de mipymes que funcionaban al inicio de la pandemia siguen abiertos hoy, en medio de una economía muy golpeada por los confinamientos y las restricciones a la movilidad y a las actividades comerciales.

Esto significa que 1,1 millones de Mipymes -el 20,8% del total- cerraron definitivamente. Sin embargo, el mismo estudio arroja que en el mismo período se crearon 619.443 nuevos emprendimientos, lo que se traduce en una pérdida neta cercana a 400,000 Mipymes en los 12 meses.

Además, Inegi informó que, mientras las mipymes que cerraron sus puertas tenían en promedio tres empleados, las empresas recién creadas cuentan con solo dos. En cuanto a las pymes, el promedio de empleados de las empresas desaparecidas fue de 29, mientras que las que se crearon en el período solo emplean a 21 personas.

Críticas del sector privado

Los críticos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sostienen que el mínimo apoyo gubernamental que ha recibido el sector privado también fue factor importante en el número de empresas perdidas el último año.

Al menos el 79% de las empresas afiliadas a la federación empresarial Coparmex han registrado una disminución de hasta 50% en sus ingresos, advirtió José Medina Mora Icaza, presidente de la entidad, en un foro realizado a fines de febrero. Agregó que la falta de incentivos del gobierno ha comprometido la subsistencia de las empresas y agravado un panorama laboral ya complicado, donde aún quedan por recuperar 650,000 empleos formales.

El FMI informa que en México las medidas fiscales para mitigar la pandemia representaron menos del 1% del PIB, en comparación con el promedio regional de poco menos de 5%.

En tanto, el presidente y su equipo económico han insistido en que han hecho todo lo posible en medio de leyes que restringen la emisión de deuda extraordinaria para gastos no relacionados con infraestructura y destacan la entrega de 4 millones de préstamos de 25,000 pesos a disposición de las Mipymes que cumplieran con ciertas condiciones en un enfoque “de abajo hacia arriba”.

Años de crecimiento perdidos

Independientemente de las razones, José Luis de la Cruz, del centro de estudio del desarrollo IDEC, plantea que la pérdida neta de 400,000 Mipymes elimina años de crecimiento para la comunidad empresarial.

Según censos económicos realizados cada cinco años, en promedio México crea entre 100.000 y 125.000 empresas netas cada año, señaló De la Cruz en una entrevista con el medio local Sentido Común.

La desaparición de un millón de empresas equivale a restar décadas de creación neta de negocios. El propio informe de Inegi muestra que se crearon otras 600,000 unidades, lo que esencialmente implica un retroceso de cuatro años, plantea de la Cruz.

México registra 137 asesinatos de

periodistas en los últimos cuatro sexenios

México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y el ejercicio de su trabajo.

De acuerdo con la edición 2021 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se encuentra en la posición número 143, de un total de 180 países en este listado, en cuanto a libertad de prensa.

México, uno de los países más peligrosos del mundo. La vida de los periodistas de investigación es dura en este país, corroído por la corrupción y bajo la influencia de cárteles y narcotraficantes. Los asesinatos, los exilios y la autocensura se han convertido en la regla», señala RSF.

Y es el problema de los asesinatos a periodistas el que vuelve a aparecer. Según la organización Artículo 19, el reciente asesinato del locutor Abraham Mendoza en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, resalta la violencia contra periodistas en México en 2021, y sobre todo en los últimos meses. Artículo 19 documentó dos asesinatos en junio y uno más en mayo.

Esta violencia persiste desde muchos años atrás, tal como muestra Artículo 19. Bajo los últimos cuatro presidentes, desde el sexenio de Vicente Fox (que comenzó el 1 de diciembre del 2000) hasta lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 137 asesinatos de periodistas en México.

El de Abraham Mendoza sería el asesinato 138 en ese lapso, aunque Artículo 19 señaló a CNN que el proceso de documentación por este homicidio sigue en proceso. Debido a esto, la cantidad de asesinatos a periodistas se mantiene por el momento en 137.

¿Qué han dicho el gobierno de López Obrador y los ex presidentes ante los asesinatos de periodistas?

Felipe Calderón, ex presidente de México, se pronunció sobre el asesinato de Abraham Mendoza. En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, señaló que es necesario que se invierta más en las policías del país y no en «consultas gansito», en referencia a la consulta popular sobre juicio a ex presidentes.

“Otro periodista asesinado… Descanse en Paz Abraham Mendoza y que se haga justicia. A eso deberían dedicar el dinero público, a fortalecer policías, fiscalías y juzgados. No a consultas Gansito ni a estadios de béisbol”, escribió Calderón, cuyo gobierno sumó 48 asesinatos a periodistas, la mayor cifra de los últimos 20 años, según Artículo 19.

En tanto, el ex presidente Vicente Fox, cuya administración registró el asesinado de 22 periodistas, de acuerdo con Artículo 19, ha criticado al gobierno de López Obrador de forma constante en relación con este problema.

Estas críticas han ocurrido sobre todo en 2019, ya bajo la presidencia de López Obrador, cuando se cometieron 10 homicidios de periodistas, según Artículo 19. Esta cifra es igual a la que registró la organización en 2008 y 2010, años del gobierno de Felipe Calderón.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los asesinatos de los periodistas mexicanos Ricardo López Domínguez, en el estado de Sonora, y Abraham Mendoza, en el estado de Michoacán.

“La ONU-DH expresa su preocupación por la continuidad de la violencia en contra de los periodistas en México y su impacto para quienes ejercen la libertad de expresión y para el derecho de toda la sociedad a acceder a la información”, expresó la organización en un comunicado.

Domínguez López fue acribillado el 22 de julio en un estacionamiento del municipio de Guaymas, justo el día en el que cumplía 47 años. Era propietario y director del portal InfoGuaymas, y también ejercía de corresponsal de Televisa en Sonora.

En marzo pasado, denunció haber recibido amenazas, tras la desaparición de Pablo Romero Chávez, otro trabajador de prensa de ese municipio.

Abraham Mendoza, por su parte, fue asesinado a balazos el 19 de julio tras salir de un gimnasio en la ciudad de Morelia, trabajaba en diferentes medios de comunicación locales y desde 2013 se desempeñaba como presentador titular en la Revista Informativa VocesRadio. También era locutor de radio de la estación EXA Morelia.

ONU-DH instó a las autoridades pertinentes a investigar “pronta y exhaustivamente” ambos casos y la posible vinculación de los homicidios con su labor periodística.

Además, indicaron, las investigaciones deben esclarecer los hechos en su totalidad, determinar a los autores materiales e intelectuales y “de acuerdo con los más altos estándares de debida diligencia”.

La ONU-DH reitera su disposición para cooperar técnicamente con las autoridades correspondientes y expresó sus condolencias y solidaridad con la familia, colegas y amistades de los periodistas.

Recientemente la Secretaría de Gobernación afirmó que, según cifras del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde diciembre de 2018 a la fecha han sido asesinados 43 periodistas.

Por su parte y en relación a este tema, de 2000 a la fecha, Article 19 ha documentado 141 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 130 son hombres y 11 son mujeres.

De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 21 en el actual de Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016 en Veracruz, ha sido el más letal para los comunicadores: 17 periodistas asesinados (incluyendo al fotoperiodista Rubén Espinosa). Dicho estado tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas, con 30.

Por este tipo de situaciones, se debe de coordinar la oposición en una función tripartita para tomar las medidas necesarias que conlleven a quitar a todo este grupo de bichos raros que no están haciendo nada para el bienestar del país.

Carta dirigida al sentido común.

(La 4T no te conoce)

Estimado Sentido Común: La 4T, me está volviendo loco. Te juro que estas bestias de la 4T nunca te estudiaron. Te juro que la soberbia de estos animales ya sobrepasó por mucho la humildad que cualquier gobernante normal debería tener al gobernar a sus ciudadanos. Estas basuras de la 4T son tan soberbios, resentidos, mentirosos e inútiles, que lo que te voy a contar a continuación NO ME LO VAS A CREER.

Es tan surrealista que ni el inventor del surrealismo, André Bretón se lo hubiera imaginado. Empezaré esta historia en nuestra Ciudad de México:

Te juro que lo que te voy a contar es neta. ¡Te lo juro!

Como tú y yo sabemos, al día de hoy, estamos viviendo el pico de contagio más grande del Covid-19. ¡EL MÁS GRANDE!

Y como es el pico más grande de la pandemia, ¿qué se les ocurre hacer a estos idiotas?

¿Estás sentado? ¡¡UN FESTIVAL MASIVO EN EL MISMO ZÓCALO!! ¡¡Y SIN NINGUNA PROTECCIÓN!! ¡¡TE LO JURO!!

¿Y qué se le ocurre declarar a la inepta, inútil y tonta de nuestra regente? ¡¡PURAS IDIOTECES!! Para justificar su pan y circo. ¡¡PURAS IDIOTECES!! ¿Lo puedes creer Sentido Común? ¿Hacer un evento masivo en el pico de la pandemia?

Otra: Esta inepta y RESENTIDA dizque Jefa de Gobierno, ¡¡NO HA RECIBIDO NI RECIBIRÁ A NINGÚN O NINGUNA ALCALDE DE OPOSICIÓN!! Que ganó en la elección intermedia. ¡¡TE LO VUELVO A JURAR!!

Explícame Sentido Común. ¿En qué país del mundo pasa esto? ¿En qué país del mundo un jefe o jefa de gobierno se niega a recibir a la oposición que va a gobernar junto con ellos? Solamente en México con los resentidos y acomplejados de la 4T.

Otra: Explícame ¿cómo una basura como el Dr. López-Gatell se atreve a decir que nada más se han muerto el 2% de los niños por culpa del Covid sobre todo cuando dentro de una semana, 25 millones de niños van a entrar al nuevo ciclo escolar?

Sigamos con esta misma basura de dizque doctor: ¿Cómo es posible que este mentiroso de porquería nos siga engañando diciéndonos que dentro de 15 días la pandemia va a descender cuando el tiempo para que una pandemia de este tipo descienda es de DOS MESES Y MEDIO?

¿Y qué tal la secretaria de Educación y sus famosas cartas? El clásico sí, pero no. El clásico mejor sí, pero mejor no.

Y las últimas dos de la semana de nuestro BIENAMADO presidente: Palabras más, palabras menos… ¡¡La clase media es una mierda!! Los que estudian o estudiaron en Harvard o en una universidad extranjera son ¡¡RATEROS!! (Claro, exceptuando a los de mi gabinete).

Y por último: Hace unas 5 semanas, nuestro bienamado presidente se sacó de la manga una sección cómica para hacernos reír.

Se llama Las mentiras de los medios. Hicieron un casting para escoger a la portavoz. ¿Y qué crees? ¡¡¡GANÓ UNA PAYASA!!

Sí, mi querido Sentido. Una payasa para que denuncie las dizque mentiras que los medios opositores dicen del gobierno de nuestro bienamado esa semana.

Pero, ¿qué crees? Esta payasa es tan buena tan buena que en lugar de señalar la verdad, ¡¡LA INVENTA CON MENTIRAS!! Y entonces ella cree que sus mentiras se vuelven verdades cuando esas verdades no son verdades. Un verdadero Circo Romano.

En fin mi querido Sentido Común. Lo único que te puedo decir es que hacía muchos años que no veía tanta INEPTITUD, RESENTIMIENTO, SOBERBIA Y MENTIRAS de un gobierno.

(Y eso que no te platico lo de España). ¿Qué le vamos a hacer?

[email protected]

Desde esta columna le enviamos un aplauso grande, muy grande al maestro Alazraki por su creatividad y su sentido del deber para el buen desarrollo de México, porque los mexicanos nunca vamos a ceder ante el tipo de acciones diabólicas de las minorías.

Las 7 leyes espirituales del Kybalión

Les recomendamos tomar en cuenta las 7 leyes espirituales del Kybalión, las cuales podemos decir son la fórmula universal para poder encontrar un camino hacia la luz, hacia el amor y hacia el triunfo, todos basados principalmente en el respeto, que se reproducen a continuación:

“Los principios de la verdad son siete: el que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del Templo se abrirán de par en par”.

1.- Principio del Mentalismo: “El Todo es Mente, el Universo es mental”. Lo que pensamos determina nuestra realidad, somos exactamente lo que pensamos.

2.- El Principio de Correspondencia: “Como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera”. Todo lo micro es fiel reflejo de lo macro. Siempre hay una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos, entre los estados del ser y de la vida. Todo está correlacionado. Todo es proyección.

3.- El Principio de Vibración: “Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra”.

Todo está en movimiento y nada permanece inmóvil. Todo tiene una vibración; cuanto más alta sea ésta, más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo; de igual manera que una rueda que gira rápidamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densa, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria.

4.- El Principio de Polaridad: “Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos: los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse”. Todo es dual y tiene dos polos, dos caras de la misma moneda y, los “opuestos” son en realidad, los dos extremos de la misma cosa. Frío y calor son una misma cosa: temperatura; con una diferencia de diversos grados entre ambos. El “bien” y el “mal” no son sino los polos de una misma y sola cosa.

5.- El Principio del Ritmo: “Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación”. Todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta; un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad. Una acción genera una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todo; soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida y, finalmente, en los estados mentales del hombre.

6.- El Principio de Causa y Efecto: “Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo a la ley; la suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida; hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la Ley”. En pocas palabras, todo es causalidad.

7.- El Principio de Generación: “La generación existe por doquier; todo tiene su principio masculino y femenino; la generación se manifiesta en todos los planos”. La generación se manifiesta en todo y siempre están en acción los principios masculino y femenino; en el plano físico, mental y espiritual. Este principio obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio.

