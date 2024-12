Cada vez más pinochos y con ello más mentiras

¡Ya basta! Por favor no más mentiras, realmente son dignos descendientes de Pinocho, ya que no tienen por qué ocultar la información que tienen, para no perder el poder del pueblo, porque no hablan y dicen la verdad al pueblo, esos son los tintes de una dictadura que miente al pueblo.

Y hoy por hoy, como lo dijo Fox, “hoy, hoy, hoy”, queremos saber la verdad, queremos saber qué pasa, queremos saber qué están haciendo y principalmente quién está a cargo de encontrar, vigilar e informar de todo lo que está mal.

Actúan como si fuera Morena un imperio, ya que están esclavizados, se hincan y obedecen, pero no, el pueblo mexicano nace y crece porque se ha convertido en una república en la cual no hay dictadura que haya durado, ni dictador que haya durado para acabar su vida de una manera tranquila, todos han muerto de una manera cruel o violenta.

Cuál es el temor de la familia de López Obrador y los miembros del exclusivo Club de la Banda de los 40, como para tener tanta seguridad, ellos si tienen todo lo necesario y el pueblo no tiene seguridad en nada porque cada vez son más robos, quema de coches, asesinatos, en fin, todo sigue su curso igual, ya que para ellos el pueblo se ha vuelto invisible ya que no tienen interés de mandar justicia ni verdad, es patético.

Es importante mencionar que la verdad realmente incomoda pero no peca, pero recordemos que la verdad siempre, siempre, nos hará libres y la verdad siempre llega y con ella brilla la razón y la justicia.

Lástima de un pueblo corrupto e ignorante, como el que se tiene con estas nuevas generaciones, porque demuestran ser unos ilusos e irresponsables porque no toman en cuenta que los países que ha tomado ese camino, como Cuba, como Colombia como Venezuela, están en una crisis económica, política, cultural y social, “¿Será el karma que pagan esos países cuando tienen esa mie… de gobernantes?”.

Por el momento es un social nacionalismo mejorado, el que estamos viendo en México y en donde pareciera que renació Hitler y los nazis, porque con esto que está pasando, estos personajes deben de estar bailando en su tumba, en donde quiera que estén.

En otro tema, en algunos medios se ha dado a conocer que el señor Zambada ha empezado a revelar información sobre “las conexiones” con el narco gobierno y el narco presidente, y eso tendrá un gran peso en el aspecto político de México y de sus seguidores.

Por otro lado, la Revista Rolling Stone aclaró que Trump va a mandar grupos de gentes armadas para secuestrar y/o matar a los cárteles que en esta época negrean en toda la república, porque se ha perdido el respeto a los principios de la Revolución, sin embargo la siguen celebrando, a pesar de haberla traicionado en todos los aspectos.

¡Viva la revolución y los que la llevaron a cabo!

Se apaga una estrella en la tierra, pero seguirá brillando en el firmamento

Se apaga una estrella, desde esta columna deseamos enviar un sincero pésame a la familia de la gran señora Silvia Pinal, quien afortunadamente hizo tanto, ya sea en películas, en televisión y en la vida de México, ya que con ello siempre va a estar patente su memoria y su legado.

Un aplauso y un reconocimiento por una vida llena de éxitos, que descanse en paz y tenga una vida espiritual reconfortante.

Carta dirigida a los que no saben qué pasa aquí (las mentiras de Morena) Carlos Alazraki

Estimados amigos, yo sé que muchos de ustedes no tienen ni la más remota idea de lo que está pasando políticamente, hablando en México.

Yo sé que ustedes se están dando cuenta a través de un amigo que se quedó sin trabajo, que él ya le está pasando muy mal.

También sé, que ustedes saben que vivimos en el México más violento de nuestra historia.

Sé que ustedes conocen a mucha gente que no puede recibir su medicina, o porque no la hay, y que probablemente más de un conocido suyo, murió porque nunca les dio el Seguro Social esas medicinas.

Sin embargo, a pesar de todo esto, estoy seguro que muchos de ustedes no tienen ni la más remota idea de la basura corrupta que es Morena, se las voy a platicar.

En las pasadas elecciones, el partido Morena ganó 56 por ciento de las votaciones para la presidencia y el congreso.

Mediante unas traiciones, 7 de 11 consejeros se vendieron al partido y decidieron, en lugar del 56 por ciento las basuras asquerosas de Morena, PT y Verde, se quedaba con, están sentados, el 74 por ciento de los legisladores, y para validar esta decisión, cuatro magistrados de mie…, se vendieron a Morena, del Tribunal Electoral, para tener la oportunidad de ser electos, en julio del próximo año, como ministros de la corte y así avalar la decisión de los siete cerdos consejeros del INE.

A partir de esta decisión, México dejó de ser una República y se convirtió en una dictadura, o sea todos ustedes y nosotros dejaremos de vivir en libertad.

A partir de ahora, puros jueces magistrados y ministros serán designados por estas mie… de seres humanos de Morena, con un disfraz vestido de democracia y les dirán que ustedes votaron y eligieron a estos colegiados.

Gran, gran, mentira, ustedes no van a elegir a nadie, los diputados y senadoras de estas basuras de partido como el Verde, PT y Morena, ya decidieron a quiénes van a colocar.

Es más, inclusive ya hay una ministra designada, que es la hija de la traidora ex ministra de la suprema corte de justicia Olga Sánchez Cordero.

Amigos que no saben, déjenme explicarles por qué existen las mañaneras, los populistas tienen un principio muy fuerte, mentir y esconder la realidad, venderles el paraíso cuando vivimos en un infierno, Andrés mintió un promedio de 93 veces por cada mañanera.

Claudia y sus secretarios, mienten 29 veces cada mañanera y mienten menos, porque gracias a Dios, hasta ahora sus conferencias duran la mitad que las de Andrés.

Los corruptos lamehuevos de Monreal, Adán Augusto, la basura de Fernández Noroña y todos sus los políticos, nos mienten todos los días.

Ellos no buscan un país mejor, ellos solamente buscan el poder y harán y dirán lo que sea necesario para que Claudia o Andrés les pongan sus estrellitas en la frente.

Ellos ya no buscan la lana, porque ya la tienen y de sobra, amigos que no conocen les pido un favor, que los observen, les pido que vean que todos ustedes y nosotros les valemos absolutamente ma…, que todos ellos los están comprando a ustedes para que sus hijos no progresen y se queden estancados recibiendo una dádiva al bimestre.

Ellos, ya nos dejaron sin libertades.

Ellos, en lugar de quitar la cárcel preventiva, como está en el resto del mundo, aumentaron los casos para que tú, o algún conocido, entre a la cárcel cuando se les dé a las autoridades su regalada gana y salgan cuando se le antoje a ese pinche nuevo juez corrupto.

Ellos, ya impusieron la dictadura, en pocas palabras, todos ustedes y todos nosotros, les valemos ma… y mientras nosotros nos dejemos nos seguirán engañando, mintiendo y lavarnos el cerebro con sus pinches mentiras y demagogias.

Mucho cuidado, abramos los ojos, pensemos en el futuro de nuestros y familia, y por favor, pregunten nada más cómo viven en Cuba y en Venezuela, porque si se los permitimos a estas basuras, sus hijos y nietos se van a joder, mínimo, los próximos 30 años, sin libertad y con el pie del Ejército encima de nuestras cabezas.

Así es amigos, gobernados por un cogobierno, ustedes sin dinero y sin ninguna esperanza de progreso, políticos corruptos mucho, pero mucho más que el PRI y el PAN juntos, políticos que solamente buscan el poder y para lograr su objetivo los seguirán comprando con una lana a cambio de su voto.

No se dejen engañar, ningún partido en el poder les va a quitar un solo centavo de esas prestaciones, ya están garantizadas en la Constitución, y recuerden, Morena les miente y los engaña, ustedes como todo México, les valemos ma…, aún hay tiempo para no permitirlo.

Defensa confirma reserva de información sobre seguridad de AMLO (El Universal)

Ante lo publicado este jueves por El Universal que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) cerró por cinco años la información sobre el equipo de seguridad asignado al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia, el titular de la dependencia, general Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que "es un asunto de seguridad" y descartó "riesgo" o "amenaza".

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 28 de noviembre en Palacio Nacional, el secretario de Defensa confirmó que se reservó la información porque "puede servir que gente que quiera hacer daño lo pueda utilizar, es un asunto de seguridad".

"El Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional tienen un despliegue a nivel nacional, ahí en Palenque hay una compañía de infantería, pero tienen muchos años y dentro de sus funciones es dar seguridad en la región en coordinación con otros batallones, con otras autoridades y demás. No hay un riesgo, no hay; y si se designa personal que dé seguridad a los ex presidentes, a todos, e inclusive también a funcionarios que desempeñaron algún cargo, y que se requiere darles protección, el Estado tiene que darles protección, se hace.

"Pero no hay riesgo ni amenaza ni nada por el estilo, esa es la situación", dijo Trevilla.

Por su lado, la presidenta Sheinbaum rechazó que en Palenque, donde está retirado el ex presidente, se haya construido un cuartel para López Obrador.

"Es un destacamento que existe desde hace muchos años en Palenque, cuida a toda la población y también al presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene un apoyo menor como tiene cualquier otro ex presidente que pues revisa que haya seguridad en el lugar en donde vive, pero no hay nada de este escándalo que quieren armar con este tema", expresó la presidenta.

En su edición de este jueves, el Gran Diario de México publica que la Sedena reservó por cinco años la información sobre el número y rango de sus elementos que brindan protección al ex presidente López Obrador en su quinta en Palenque. Será hasta 2029 cuando se conozca públicamente esta información.

Reto para la gobernanza

El Ateneo de Estudios Jurídicos Penales del Colegio Nacional de Abogados Foro de México y algunos selectos togados de diversas Barras de Abogados de la República, desde añejo han venido expresando que los hechos políticos de los gobernantes son la impronta que las agrupaciones partidistas imponen a la historia de México.

La abogacía independiente y pensante de esta nación sabe qué; las opiniones e ideas expresadas por los partidos políticos que vayan en contra de la Carta Magna, dan paso de inmediato, a hacer valer, una serie de acciones e inconformidades de índole legal en contra de esa manera de pensar o actuar.

El resultado de esas ideas políticas contrarias al espíritu de la ley que se llevaron a cabo en anteriores sexenios, se vio influenciada por el fenómeno de la narco-política. La pregunta a formular sería ¿Cuándo se inició esa desgracia? La respuesta es clara: cuando el Estado gobernado por los neoliberales decidió crear ligas delictivas con la narco-delincuencia: es ahí donde surgió una cofradía política delictiva. Una vez iniciada ella, está ha sido por décadas consentida y a la fecha intocada.

En esa ilegal alianza México comprometió su libertad y dignidad en virtud de la cristalización de esas ideas de índole político. Desde aquel pasado ese grupo de narco políticos se ha esforzado porque sus formas de actuar y pensar sean reconocidas poco a poco.

La lucha que sostiene el ateneo de referencia se dio por aquella primera colaboración en contra de quien ejerció el poder para denigrar a la justicia. Lo que confirma que los que aspiramos a un México mejor, pugnamos por la magna empresa de que se conozcan, exhiban y sancionen a aquellos creadores de tan repugnante afinidad.

Sabido es en Derecho que cuando existe una colisión entre los poderes políticos y los poderes facticos, hay que atenerse siempre a criterios de interpretación que potencien la independencia y permanencia de la justicia.

En nuestro pasado, aquellos que debieron de cumplir con su misión de limitar, vigilar y controlar esa forma de tan despreciable de poder no lo hicieron, porque, aparte de estar comprometidos, invadidos y coludidos con el narcotráfico olvidaron, sin más, sus responsabilidades constitucionales convirtiéndose por ello en operadores, encubridores y cómplices de esa delincuencia de poder.

En definitiva, el hecho de que, por no haberse prevenido y depurado en sede política y jurídica los excesos e inequidades del creador de esa alianza, México se vio expuesto a que un poder factico actuara con apariencias de legalidad.

La circunstancia de que, después de tantas décadas de permitir esa infiltración del poder del narcotráfico y que en su momento no se haya querido combatir ese problema y ninguna instancia del poder de la justicia actuara, nos hace pensar que la actual Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra ante el mayor reto de su gobernanza.

¿Podrá con su forma de actuar exterminarlo?

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional Foro de México, A.C.

México identifica al menos 10 armerías que abastece al Cártel de Sinaloa;

están ubicadas en Arizona, informa Ebrard (El Universal Online)

México ha identificado al menos 10 armerías en Arizona que abastecen al Cártel de Sinaloa, por lo que México seguirá insistiendo a Estados Unidos en cortar el suministro de armas a México, si en verdad quieren disminuir el consumo de fentanilo, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Al asistir a las instalaciones Safran, empresa del sector aeronáutico que anunció nuevas inversiones en Querétaro, el funcionario federal recordó que el 70% de las armas que utiliza el crimen organizado en México son fabricadas en Estados Unidos.

Al señalar que la amenaza hecha por el presidente electo Donald Trump sobre imponer 25% de aranceles a los productos mexicanos que ingresen a EU, se trata únicamente de una estrategia para presionar a México sobre temas de migración, el funcionario federal dijo que por parte de México se pondrá sobre la mesa de negociación el frenar el suministro de armas a los organismos criminales.

Fallo de la Corte de EU contra armerías-

Apenas en enero de este 2024, Marcelo Ebrard, quien presentó una demanda contra armerías de Estados Unidos, celebró el fallo de la Corte estadounidense.

"La demanda que presentamos en 2021 establece la responsabilidad de la industria de las armas en el equipamiento de la delincuencia organizada. Al darnos la razón la Corte de Apelaciones se da un gran paso que nos puede llevar a reducir la violencia en México", señaló en redes sociales, el excanciller. (mahc)

Cuál será la utilidad de estas gentes al armar a grupos de delincuentes en otros países, ¿Por qué el gobierno mexicano y el americano no hacen nada para controlar este problema? ¿A que le temen? ¿Por qué no actúan?

Esperamos que el señor Trump tome las medidas necesarias para que se aclaren todas estas acciones en contra de la República Mexicana y los mexicanos.

A pesar de prometer independencia judicial con la reforma, en las listas de aspirantes a ministros figuran funcionarios y afines a Morena (Latinus)

En el documento consta que hay 484 aspirantes a candidatos a ministros de la SCJN, algunos de los cuales tienen pasado como funcionarios públicos de gobiernos emanados de Morena.

El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo publicó este miércoles las listas de los aspirantes a candidatos a los cargos que irán a elecciones en junio de 2025, para las que se registraron más de 11 mil personas entre el 4 y el 24 de noviembre.

En el documento consta que hay 484 aspirantes a candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), algunos de los cuales tienen pasado como funcionarios públicos de gobiernos emanados de Morena.

Uno de los nombres que destacan en la lista es el de Ricardo Peralta Saucedo, ex administrador general de Aduanas y ex subsecretario de Gobernación cuando su titular era el hoy senador morenista Adán Augusto López.

También aparece Yolanda Rosalinda Archuleta Ramírez. Ella buscó ser fiscal general de Sinaloa en 2021, luego de haber apoyado públicamente la candidatura del hoy gobernador de ese estado, Rubén Rocha Moya.

El actual fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, también buscará ser integrante del máximo tribunal. Él fue propuesto para el cargo por el exgobernador Miguel Barbosa y ya recibió el respaldo del gobernador morenista Salomón Céspedes.

José Gabriel Camarena Morales realizó su registro para ser candidato a ministro, siendo representante en la Ciudad de México del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro. Según medios locales, Camarena Morales es investigado por presunto fraude fiscal.

Otro de los nombres es Julia Bonetti Mateos, quien fue titular de la Dirección de Obras de la alcaldía Miguel Hidalgo durante la administración del morenista Víctor Hugo Romo.

Asimismo, se inscribió Selene Cruz Alcalá, nombrada en 2022 como titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) por Luisa María Alcalde, entonces secretaria del Trabajo. Más tarde, fue designada como magistrada representante del gobierno federal ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Otro exfuncionario de la Secretaría del Trabajo durante la administración de Alcalde Luján que ahora buscará ser ministro de la SCJN es Esteban Martínez Mejía, actual representante suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Él fue titular de tres distintas unidades dentro de esa dependencia y, en 2023, pasó a la Secretaría de Gobernación junto a Luisa Alcalde.

Quien tiene experiencia judicial es Luis Modesto Ponce de León Armenta, magistrado de un tribunal agrario, los cuales dependen del Poder Ejecutivo. Según un medio de Oaxaca, el magistrado fue acusado en 2019 de soborno por integrantes de Antorcha Campesina.

Latinus dio a conocer que también aparecen otros perfiles cercanos a Morena que también se han registrado para ser ministros, como Bernardo Bátiz, ex procurador de Justicia del Distrito Federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; María Estela Ríos, ex consejera jurídica de Presidencia en el sexenio anterior; y Juan José Serrano, contralor de la Ciudad de México en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Narrativa a favor de la reforma judicial es un caso típico de posverdad: ministra Norma Piña (Latinus)

La ministra presidenta declaró que espera que la finalidad de la reforma sea mejorar el sistema de contrapesos entre poderes y la protección de derechos humanos, y no sólo destruir la carrera judicial

Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), criticó nuevamente a la reforma judicial y las razones que fueron expresadas, calificándolas como posverdad, ya que pesaron más en la opinión pública las emociones que los datos verificados.

"Se está innovando a partir de una narrativa repetida, tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad. Nos encontramos entonces ante un caso típico de posverdad, en la que los hechos objetivos y verificados han tenido menos influencias en la formación de la opinión pública, que las apelaciones a las meras creencias, a los sentimientos o a las emociones", señaló Piña Hernández.

La Real Academia Española define a la posverdad como la "distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública".

El concepto alcanzó popularidad luego de la primera campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidos y la promoción del Brexit para que el Reino Unido se retirara de la Unión Europea, ambos eventos ocurrieron en 2016 y se resaltaron emociones nacionalistas con base en datos falsos o no precisos.

La ministra presidenta participó en la XIX asamblea general de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. durante su discurso hizo notar la ausencia de juzgadores a esa asamblea y criticó que en sesiones anteriores buscaban fotografiarse con los ministros.

"No quisiera dejar pasar el hecho de que muchos de los magistrados y jueces integrantes de esta asociación, que en años anterior nos acompañaban y buscaban la foto, ahora es patente su ausencia. Naturaleza humana", comentó”.

La ministra presidenta declaró que espera que la finalidad de la reforma sea mejorar el sistema de contrapesos entre poderes y la protección de derechos humanos, y no sólo destruir la carrera judicial.

"Deseo por el bien de mi país que la expresión 'sí se pudo', exclamada por algunos, tenga sentido cuando los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos".

Aseguró que hay incertidumbre sobre los efectos que tendrá la reforma judicial sobre la impartición de justicia y la protección a los derechos humanos. Sobre esto último, dijo que están en riesgo cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado por contrapesos y cuando se ha sometido a los juzgadores a presiones políticas para asegurar votos y su eventual reelección.

"Se dará cuenta un día que, al disminuir la independencia de los magistrados, no sólo se ha atacado al Poder Judicial sino a la república democrática misma".

Destacó también las palabras que pronunció José Antonio Montero, funcionario de la Consejería Jurídica de Presidencia, que reconoció que la reforma judicial fue impulsada y aprobada sin ningún diagnóstico previo. El funcionario participó como representante del Estado mexicano en la audiencia que llevó a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 12 de noviembre para analizar la reforma.

"Ninguna falla del sistema de justicia justifica la eliminación de tajo de la carrera judicial, menos aún el establecimiento de un modelo que, según la experiencia comparada, no sólo no abona la impartición de justicia, sino que la politiza", indicó la ministra.

Cada mexicano heredará deuda de 140 mil pesos: Jorge Romero (El Universal)

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, acusó que el Paquete Económico 2025 heredará a cada mexicano una deuda de 140 mil pesos; agregó que el gobierno gasta más de lo que tiene.

"Nos están endeudando con más de $140,000 por cada mexicana y mexicano. El Paquete Económico 2025 plantea un déficit histórico de 1.6 billones de pesos, el gobierno gasta más de lo que tiene, dejando la cuenta a nuestros hijos y nietos", dijo a través de su cuenta de X.

Señaló que el gobierno se basa en "cifras fantasiosas", pues prevén un crecimiento del 2 al 3 por ciento, cuando instituciones financieras como Moody’s calculan un crecimiento del 0.6 al 1.3 por ciento. "Sus 'otros datos' están endeudando a tu familia. No nos oponemos a invertir en el futuro, pero sí nos negamos a hipotecarlo sin resultados claros", publicó.

Aseguró que el PAN lucha por finanzas responsables, salud, empleo y seguridad para todos. Y en otra publicación, afirmó que las diputadas y diputados de Acción Nacional están trabajando para que la implementación del Paquete Económico 2025 no afecte a la población.

"Tus @DiputadosPAN están defendiendo que Morena no endeude a tu familia. El oficialismo propuso un Paquete Económico con un déficit fiscal, es decir, planean gastar más de lo que recaudan. ¿Cómo se resuelve esto? Endeudando al país", escribió esta tarde.

"Con este paquete económico, cada mexicano heredará una deuda de $140,000", reiteró. Al asegurar que el PAN está del lado de la población, Jorge Romero reconoció el trabajo de las y los legisladores del partido blanquiazul en este tema.

Trabajadores del PJ retan a Sheinbaum a "soltar al tigre" (El Universal)

Trabajadores del Poder Judicial retaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a que "suelte al tigre" y convoque a los 30 millones de ciudadanos que votaron por su partido, a que participen en una consulta ciudadana sobre la elección popular de ministros, magistrados y jueces.

El pasado 15 de septiembre habilitaron una plataforma para recabar firmas y solicitar el ejercicio ciudadano, hasta el momento han conseguido 100 mil firmas de apoyo, y tienen como fecha límite el 30 de noviembre del 2025, cinco meses después de que se realice la elección, detalló Francisco Juárez, promotor de la consulta ciudadana.

"Pensamos que en agosto (de 2025) ya tendremos listo este requisito (de las firmas). En dado caso de que vote 40% de los ciudadanos, es que es vinculante, y entonces es mandatario para el Ejecutivo y para el Legislativo", dijo en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, acompañados de la coordinadora del PAN, Noemí Luna.

Para que el Instituto Nacional Electoral (INE) lleve a cabo la consulta, necesitan recabar necesitan 1 millón 977 mil 510 firmas, aproximadamente.

Rafael Covarrubias, secretario de Juzgado, dijo que la invitación no es sólo para quienes estén en contra de la reforma judicial, sino también para quienes son simpatizantes de Morena y votaron por ese partido.

"Invitamos a los propios integrantes del partido oficialista, esos 30 millones de mexicanos que dicen votaron por ellos. Tienen los votos, que vengan a la consulta, retamos a Morena a que suelte al tigre, participen en la consulta", dijo.

En el mismo sentido, María de Guadalupe Marín Valerio coordinadora técnica administrativa en el Poder Judicial de la Federación, precisó que el reto "es para la presidenta de la República, para Claudia".

