Cae avioneta con turistas a bordo en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Durante el mediodía de hoy, se reportó la caída de una avioneta en la selva cerca de los terrenos de Calica, en esta ciudad.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, policías municipales, estatales, ministeriales, federales, seis elementos de apoyo del GRI (Grupo de Reacción Inmediata) y paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al sitio, para realizar el operativo de rescate y búsqueda. Un helicóptero se desplegó a la zona del accidente para colaborar con las autoridades.

Foto: Adrián Barreto

De acuerdo con información preliminar, iba a bordo una familia de turistas procedentes de Londres, Inglaterra: William C., de 46 años; Anna C., de 48 años; Emily C., de 15 años, y George C., de 14 años, fueron trasladados por la ambulancia del Cuerpo de Bomberos al Hospiten para su valoración médica, y salieron caminando de la selva; no presentaron lesiones graves.

Se informó que despegaron del aeródromo de Playa del Carmen, con destino a Chichén Itzá.

Foto: Adrián Barreto

Mientras que el piloto, quien resultó más herido, fue trasladado para su atención a la clínica Playamed. Cuando despegaron, éste perdió la señal con la torre de control, por lo que ya no lograron comunicarse, y posteriormente inició la búsqueda.

Según datos extraoficiales, el accidente se registró por una falla en el motor de la avioneta.

En un comunicado oficial del Ayuntamiento de Solidaridad, se confirmó el rescate de cinco personas con vida, luego de que una avioneta cayó en la selva a más de 15 kilómetros al poniente de Calizas Industriales del Carmen (Calica).

Se reporta que la avioneta tipo Cessna 207 pertenece a la empresa Aero Saab con matrícula XAUHL.

La Sedetur, informó que el Gobierno del Estado a través de a Secretaría de Turismo de Quintana Roo mantiene contacto permanente con el Consulado de Inglaterra, para coadyuvar en lo necesario y actuar conforme a protocolo.

Foto: Adrián Barreto

Estos hechos se suman al reciente accidente de un autobús en el que viajaban turistas de distintas nacionalidades, que dejó más de una decena de muertos y varios heridos, cuando se dirigían al sitio turístico Mahahual.

Otro avionazo

También en noviembre pasado, un avión perteneciente a Tropic Air se fue a pique al mar cerca de la aldea Placencia, de Belice.

Dos ministros del gobierno de Belice, Godwin y Patrick Faber, junto a10 pasajeros fueron rescatados del mar después del accidente.

El Viceprimer Ministro, Patrick Faber compartió en su cuenta de Facebook imágenes del percance aéreo donde se puede observar a los tripulantes en el mar, a la espera de ser salvados.

La aeronave golpeó la parte delantera derecha de una camioneta que se encontraba cerca del lugar, para después terminar en el mar. No hubo lesionados graves.

