Cancunenses rockean en el Tecate Location

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con gran éxito se llevó a cabo la segunda edición de la gira Tecate Location, la cual a pesar del cambio de sede por cuestiones climáticas, concentró a más de cinco mil almas en la Plaza de Toros de Cancún, ofreciendo un evento inolvidable con la presentación de Caifanes como banda estelar.

Desde muy temprano el lugar comenzó a llenarse de roqueros que esperaban disfrutar de las bandas invitadas a este festival: Costera, Camilo VII, Enjambre y Caifanes fue el cartel que llegó a Cancún este fin de semana, penúltima ciudad de la ya famosa gira.

Un set de DJ recibió a los primeros asistentes, quienes pudieron disfrutar de diversas dinámicas en las carpas colocadas alrededor de la plaza, en las que se ganaban gorras, bolsas, cilindros y hasta viajes por parte de los patrocinadores del evento, y así el tiempo voló hasta que cerca de las 8 de la noche llegó al escenario de la plaza por primera vez en Cancún, el grupo Costera, quienes deleitaron a los asistentes con temas como “Altamar”, “Paseo sideral”, “Vuelta atrás” y “Fuerza animal”.

El trío conformado por Mauricio García, Andrés Kenguan y Beto Ramos, dijo sentirse agradecido de formar parte de un evento como éste, y calificaron como positivo el que se realicen eventos para la gente local, ya que esto incentiva la generación de una escena y una plataforma para que las bandas toquen a lo largo de la República Mexicana.

El turno de Camilo VII llegó y la gente los recibió de una manera cálida, coreando sus más recientes sencillos “Miénteme” y “Ser humano”.

“Afuera” fue la canción con la que la banda formada por Saúl Hernández, Diego Herrera, Sabo Romo y Alfonso André entró al escenario en punto de las 9:30 de la noche, tal como estaba programado, y encendieron a miles de personas que esperaban ansiosas su presencia, una vibra excepcional se sintió en el recinto cuando las cinco mil voces coreaban cada uno de los éxitos de la banda como “Nubes”, “Para que no digas que no pienso en ti” y “Mátenme porque me muero”.

“Hay cosas que no se pueden arreglar soltando más violencia… una sociedad preparada es una sociedad libre, así que prepárate más y demuestra que nadie puede hacerte pen…”, fueron las palabras con las que Saúl presentó una serie de fotografías que hacían un llamado a la paz, un alto a la violencia de género, a la violencia contra periodistas y un llamado a las autoridades para esclarecer casos sociales como el de Ayotzinapa, mientras interpretaban “Antes de que nos olviden”.

“El aplauso es para ustedes… gracias Cancún, son un público chingón”… respondió la banda ante el inmenso cariño que recibieron en todo momento; Saúl, por su parte, dedicó “Ayer me dijo un ave” a los pequeñines que asistieron al concierto, pues dijo que son el futuro del país, siguieron “Los dioses ocultos”, “Viento” y “Aquí no es así”, tema con el que abandonaron el escenario.

Caifanes regresó al escenario para cerrar su presentación con “La célula que explota”, “La negra Tomasa” e “Imagine” de Los Beatles.

Después, muchos de los presentes dejaron el recinto y sólo los fanáticos de la banda Enjambre, quien apareció en el escenario a las 11:30 para deleitar con temas como “Encuentro”, “Día del celeste”, “Dulce Soledad” y “Sábado Perpetuo” con la que culminaron su exitosa participación rayando la una de la madrugada.