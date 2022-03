La icónica agrupación Caifanes, formada por Saúl Hernández, Diego Herrera, Alfonso André y sus músicos Rodrigo Baills y Marco Rentería regresan al ruedo luego de casi dos años de estar alejados de su público, a quienes consienten con nueva música. Actualmente promocionan su más reciente sencillo “Sólo eres tú”, el preámbulo de siete rolas más que están en el cunero, así lo compartieron en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Diego y Alfonso.

“Estuvimos como todos, año y medio parados, encerrados, hubo algunos intentos de hacer auto conciertos, hicimos uno en Chicago, raro, la gente iba en su coche y luego de bajaba, luego hicimos otro con palcos, fueron buenos intentos y estuvieron padres, pero nada como estar en vivo” , expresó Diego Herrera , quien asegura que la reconexión que han tenido con la gente desde que arrancó su gira en Estados Unidos ha sido padrísima, pues en Ciudad de México y en Guadalajara lograron absoluto sold out.

A lo largo de tres décadas Caifanes se ha colocado más allá de cualquier tema, sus canciones han traspasado generaciones y están tatuadas en el corazón del público mexicano y son repertorio obligado del cancionero mexicano; sin embargo, la banda se renueva con canciones nuevas que van surgiendo de manera espontánea como es el caso de “Sólo eres tú”.

“No se como nos renovamos, en el caso de las canciones somos nosotros nuestros propios jueces y hasta que no llega una canción al punto que nos guste a todos, la grabamos y la sacamos y este fue el caso de estas canciones, si hay una fórmula es esa, buscar que nos guste la rola, siempre hemos sido una banda que no responde a tendencias musicales o a modas, estamos haciendo lo que nos gusta y cuando nos suena bien a nosotros es que terminamos el proceso y grabamos y por otro lado hay muchas ganas de conectar con la gente de nuevo, eso ha sido muy chido” , respondió Diego Herrera , quien dio la palabra al baterista Alfonso André.

Afortunadamente estamos regresando a la normalidad, esperemos que no haya una nueva variante extraña que nos convierta a todos en zombies, bromea Alfonso André, y asegura que están disfrutando al máximo cada uno de los conciertos.

Sin el respaldo de una disquera, pero sí unidos y con la convicción de hacer lo que aman sin seguir modas o tendencias, Caifanes ha entrado a la era digital, algo que para ellos ha resultado benéfico en estos momentos que se encuentran de gira por toda la república mexicana.

El próximo 11 de junio se presentarán en el Foro GNP Seguros de la ciudad de Mérida, Yucatán donde deleitarán a los asistentes con sus grandes éxitos como Caifanes, canciones de Jaguares y su nuevo tema Sólo eres tú, con los que entregan el alma en cada escenario que pisan y les emociona igual que cuando comenzaron, acotó Alfonso.

“Pisamos el escenario con mucho cuidado para no dar un mal paso y no rompernos un hueso, pero con muchas ganas y con la misma pasión, para nosotros esto no es un trabajo, es un placer estar haciendo música y entregar el corazón en el escenario, hay una relación de energías muy fuerte entre nosotros y el público, es maravilloso poder experimentarlo y sentirlo, ya estamos bastante grandes, tenemos muchos años encima, pero seguimos disfrutando como cuando teníamos 20” , expresó André, mientras que Diego reveló algunos detalles de lo que viene.