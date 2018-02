Se devolverá todo lo de las cajas: la Seido

César Muñoz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.-El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Alonso Israel Lira Salas, confirmó en entrevista para Novedades Quintana Roo, que las mil 500 cajas ya fueron abiertas, y que a estas alturas de la investigación, personal adscrito a su área se encuentra inventariando los valores, sobre todo para encontrar indicios relacionados con la carpeta de investigación que se sigue por delincuencia organizada.

El funcionario federal informó que derivado de dicha carpeta, se detectó que hay personas que dentro del inmueble, ocultaron ciertos objetos que son los que están buscando. Aclaró que se trata de testaferros que utilizaron los servicios de las cajas de seguridad, para tratar de evadir la acción de la justicia. De dichos testaferros, por la secrecía de la investigación, no pudo adelantar si había órdenes de aprehensión concedidas por el ministerio público federal.

Con relación al aseguramiento del inmueble, y por consecuencia, de las mil 500 cajas de seguridad, Lira Salas externó que esta acción es precisamente por la orden que les fue concedida por un juez de distrito. También señaló que la acción de la revisar caja por caja se enmarca en el Artículo 16 Constitucional, que dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Lira Salas señaló al respecto de los amparos que ya ha tramitado un número indeterminado de afectados, que esa medida es una suspensión provisional que respeta, pero que en ningún momento se están violentando los derechos de los ciudadanos. Reconoció que es un derecho que se tiene, pero los invitó a entender el alcance de esta medida legal.

Confirmó que se reunió con los diputados federales José Luis “Chanito” Toledo y Patricia Sánchez, y que acordaron que se hiciera un listado de los clientes de la empresa, para poder priorizar a quiénes entregarles sus efectos personales. Dijo que como las diligencias se llevan en Cancún, eso ha retardado el proceso, pero se comprometió que el contenido de las cajas no se llevaría a la Ciudad de México, sino se quedaría en este polo turístico. El funcionario enfatizó que la Seido no les va a robar sus pertenencias a los clientes de First National Secutiry, y que pueden estar seguros que se les entregará tan luego como terminen las diligencias. Sobre el tiempo que se llevaría este proceso, no quiso dar una respuesta definitiva, pues todo depende de la investigación.

Desde el pasado 9 de octubre, personal de la Seido aseguró el inmueble ubicado en Plaza América, sobre la avenida Cobá. El 27 de octubre, al obtener la orden de cateo de un juez federal, se avocó a abrir las cajas de seguridad. El inmueble, desde entonces, está custodiado por elementos de la Marina Armada de México.

A pregunta expresa de si ya se habían comunicado con él algunos cónsules, dado que entre los clientes de las cajas de seguridad hay extranjeros, dijo que hasta el momento no había tenido contacto con alguno de ellos, pero que estará atento para darle, en la medida de lo posible, curso a sus peticiones.

Lira Salas, por último, dijo que los quintanarroenses pueden estar seguros que la autoridad actuará dentro de los cauces legales.