Firman 600 propietarios de cajas de valores para Seido

CANCÚN, Q. Roo.- El martes, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) recibirá una lista de 600 clientes de la empresa First National Security, en la que especifican los bienes que mantienen en las cajas de seguridad para que estos puedan ser devueltos lo más pronto posible.

El jueves comenzaron a recabar los datos y fue el pasado sábado cuando terminó el plazo para ser entregada como acordaron, mediante una comitiva en la que están los diputados federales José Luis Toledo Medina y Patricia Sánchez Carrillo, al subprocurador de la Seido, Alonso Israel Lira Salas, y que arranque el proceso de entrega, explicó Sergio Esquivel, afectado y cliente de FNS.

El sábado, de la mano del diputado federal de Quintana Roo, entregaron una pre lista al subprocurador de la Seido con poco más de 400 nombres e incluso ya tiene un acuse de recibido.

El caso los mantiene preocupados ya que en todo momento los trabajadores están entrando al sitio y fue el 28 de octubre cuando pudieron documentar que unas personas salían con mochilas y es un elemento de la Marina que da indicaciones hacia dónde dirigirse e incluso les agradecen por ello.

Nadie ha recibido información de las mil 500 cajas, ni el proceso o lugar de la manera en que sería devuelta y es lo que están esperando pese a que el proceso fue ilegal, según señalan ya que la Seido no podía abrir las cajas de seguridad que ellos rentaban a la empresa FNS, sin embargo, Lira Salas dijo que lo hicieron conforme a derecho, por la orden concedida por un juez de distrito sobre las mil 500 cajas de seguridad.

El subprocurador dijo, en entrevista para Novedades Quintana Roo el pasado jueves, que se respaldaban en el Artículo 16 Constitucional: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

El pasado jueves, el subprocurador se reunió con los diputados federales de Quintana Roo y acordaron que los clientes de FNS hicieran una lista de excepcionales, para dar prioridad de entrega a quienes más les urge.

No todos se anotaron ya que no se habían enterado del caso, a otros sus abogados les dijeron que no lo hicieran y otros más por desconfianza a la autoridad ya que para anotarse era necesario dar una identificación y que demostraran contar con una caja de seguridad en la empresa ubicada en Plaza América.

En un muro a un costado de donde las autoridades mantienen asegurado el inmueble, está pegado un letrero que tiene el número de carpeta FED/SEIDO/UEIDCS-PUE/0000740/2017 además de números telefónicos de la Ciudad de México para que llamen a partir del 31 de octubre para hacer una cita. Sin embargo, con el acuerdo de la lista la Seido afirmó que la entrega será en Cancún porque no trasladarán los valores a ningún otro lugar.

El pasado 9 de agosto, Leticia Rodríguez Lara, alias “Doña Lety”, identificada como la líder de un cártel en Cancún, fue detenida en Puebla, y de acuerdo con el dueño de FNS, Santiago Ancona Teigell, las autoridades le cuestionaron si conocía a Rodríguez Lara.