El medio ambiente en las redes sociales

Cada día hay más gente con acceso a la red de redes y la internet y se crean cientos de miles de blogs sobre cualquier temática que uno se imagine. Debemos reconocer y resaltar la importancia de escribir, leer, opinar, compartir, complementar todo emprendimiento educativo en el rubro de las ciencias, la naturaleza, el medio ambiente y la protección animal, entre otros. Desafortunadamente hoy las asignaturas que se refieren a las ciencias biológicas no tienen la currícula que deberían, la mayoría de los centros educativos no enfatizan sobre el tema. Si subimos un peldaño mas, a nivel de universidad, si no estudias una carrera relacionada con el tema, con suerte llevarás muy a la ligera una o dos materias como máximo. Y ahí acaba todo.

La sociedad ha generado personas con escasa educación ambiental y carentes de valores que propicien el bien común. Viendo el tema desde el otro lado de la moneda, a nivel no formal o de la mayoría de las personas que carecen de una licenciatura o preparación empírica, ante la falta de educación, sólo deben acudir al sentido común y eventualmente a algún programa televisivo sin mayores complicaciones. Considero muy importante señalar que debemos formar una sociedad preparada en el tema. Que valore, sea consciente de la realidad y ame el ambiente para poder cambiar de destino esquivando las piedras en el camino.

Sabemos que andamos mal. Que el desperdicio de alimentos y las hambrunas existen; que estamos consumiendo recursos equivalentes a planeta y medio; que estamos arrasando con bosques y selvas y que el ritmo de desaparición de especies de flora y fauna es muy elevado no sólo en México sino en gran parte del mundo. En la actualidad nos es natural escuchar sobre el cambio climático y el efecto invernadero, por sólo citar dos ejemplos. Pero, ¿sabemos a qué se refieren?, ¿sabemos cómo combatirlos?, ¿sabemos cómo ayudar? Eduquemos a los nuestros para velar por la vida y defender la causa con conocimientos para que no nos comprometan más con el daño ambiental. Si eres experto en el tema enriquece esta columna. Hay que consolidar el presente para los lectores que acceden a las redes y, ya sabes, la próxima que vez que alguien esté por publicar el plato de comida que se servirá también podrá subir una nota, figura o frase ambiental.