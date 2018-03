Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), dio a conocer que antes de concluir el presente ciclo escolar, cuatro directores (entre ellos el de la secundaria general 22, “Lic. Javier Rojo Gómez”), serán removidos de plantel por las constantes quejas que se han presentado ante la instancia educativa.

Alrededor de 30 más también serán trasladados para el siguiente ciclo escolar, como parte del proceso de cambios de adscripción, luego de las solicitudes presentadas por los mismos trabajadores.

Personal de la secretaría estatal señaló que los cambios que están por realizarse obedecen a situaciones que no aportan a la sana convivencia dentro de los planteles, de estos, hay dos escuelas en particular que en los últimos meses han tenido conflictos entre docentes, directivos e incluso padres de familia, dichas escuelas son la mencionada general 22, la técnica 38 “Carmen Serdán”, y la telesecundaria de Lázaro Cárdenas.

El tiempo estimado que un director debe estar en un plantel es de cinco años en condiciones de armonía, en caso de existir problemas, el período de permanencia en las escuelas es reducido, según la información proporcionada por Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación Básica en la zona norte de la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

Los movimiento dependen del ordenamiento del departamento jurídico de la secretaría, una vez que sean notificados los directores, se procederá a realizar el traslado; en el caso de los cambios dentro del proceso de adscripción, estos serán notificados hasta agosto próximo, previo al inicio del ciclo escolar 2018-2019, y será con base en la disponibilidad de planteles, refirió la secretaría estatal.

Problemas internos

Las diferencias entre directivos y profesores han causado problemas la secretaría, como fue el caso del profesor de Formación Cívica y Ética, Alberto Abelardo Pulido Carrillo, de la secundaria técnica 38 “Carmen Serdán”, quien estuvo en huelga de hambre luego de ser cesado del plantel por supuestos casos de acoso escolar, laboral, así como llegar al plantel a impartir clases bajo los influjos del alcohol, hechos que la directora del plantel denunció ante el departamento jurídico.

“Son acusaciones que ella hace, pero que no me han podido probar, su actitud en el plantel con al menos ocho maestros es de gritos, mandar, así ha sucedido desde que llegó para el ciclo escolar 2015-2016, los nuevos maestros no se revelan por miedo a perder su trabajo”, comentó el profesor.