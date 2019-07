Camila Loman busca un lugar en México

Redacción / Sipse.com

La cantante colombiana Camila Loman visitó nuestro país para dar a conocer su más reciente sencillo titulado “Mala”, con el que busca incursionar en el mercado mexicano y conquistar al público con su voz y su energía, dejando un mensaje de empoderamiento hacia las mujeres, así lo compartió en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo durante su visita a la ciudad.

“Soy cantante de música popular allá en Colombia y vengo a promocionar mi canción que se llama Mala, tiene un ritmo muy chévere, que el requinto, las trompetas y el acordeón, es una canción que se les va a gustar mucho, pues además trata de que en algún momento de la vida que terminas una relación tormentosa me voy a volver mala, tomar unas copas de más, conocer nueva gente, volverme mala porque no me supieron aprovechar”, detalló Camila, quien reveló que en este año lanzará su primer material discográfico.

También te puede interesar: Video: sujetos asaltan pastelería Tentazioni en avenida Huayacán de Cancún

“Ya tengo uno listo para sacar este año, actualmente tengo cuatro canciones en mi canal de YouTube, estoy muy contenta de estar en México y que la gente tan preciosa de aquí sepa quién es Camila Loman y conozcan mi música. Camila Loman es una niña encantada por la música, mi primera presentación fue a los cuatro años en un centro comercial de Cali, Colombia, he estado en Factor XS en Televisión, Angelitos y más. Estudié piano y violín y luego de graduarme comencé a grabar algunos temas con los que espero entrar a México y representar a mi país Colombia, que se enamoran de mi música”.

Busca dejar huella con un buen mensaje

“Mis canciones hablan de despecho con el objetivo de darse valor una como mujer, mis canciones las he escrito yo por situaciones que me sucedieron en el pasado, ahora estamos felices y enfocadas en la música, me encanta escribir y quiero decirle a las mujeres que si alguien las deja no se depriman, pónganse lindas, más hermosas y que un chico no las detenga. Muchas veces terminamos con alguien y nos encerramos, no, mis canciones dicen salir con mis amigas a tomar unas copas y a portarme mal, la vida es una sola y hay que divertirse”.

“Me gustaría hacer dueto con Christian Nodal, Espinoza Paz o Calibre 50, escucho mucha música de regional mexicano y me encanta”

Enamorada de México y su gente

“Estoy enamorada de México y de Cancún, tanto que no me quiero devolver a Colombia, pero sé que ahora que prepare una canción bien chévere, vendré a Cancún a grabar el video. En Colombia he visitado más de 50 ciudades, esta canción va muy bien y espero pronto regresar a México para traer mi música y hacer muchos conciertos con ustedes”, puntualizó la bella Camila Loman.