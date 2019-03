El camino a Punta Allen es “intransitable”

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Las lluvias y el constante tráfico en el camino de Punta Allen nuevamente lo dejaron intransitable, por lo que el recorrido puede demorar hasta cuatro horas, señalaron los pobladores que piden sea atendido el problema.

La temporada vacacional de primavera pudiera verse afectada por la falta de interés del visitante para llegar hasta esa comunidad. El presidente de la cooperativa Vigía Chico, Manuel Mendoza Argáez, indica que resulta difícil dar a ese camino mejores condiciones por la ubicación dentro de la reserva.

También te puede interesar: Empresa se adueña de un camino costero

Los más de 45 kilómetros se encuentran en mal estado y generalmente recibe mantenimiento el tramo de Tulum hasta Boca Paila, que es el recorrido más común que realiza el turismo, indica Alejandro González, uno de los pobladores y prestador de servicios turísticos de una cooperativa de la localidad.

El tramo posterior al puente de Boca Paila, dijo que pocas veces es atendido y los habitantes pasan la peor parte cuando en la temporada de lluvias por el largo trayecto del recorrido.

A su vez, el dirigente de la Cooperativa Pesquera Vigía Chico, Manuel Argáez, dijo que en otros países de Latinoamérica las áreas protegidas cuentan con servicios y reciben atención lo que se refleja en la buena impresión del visitante, “lo que no ocurre en el caso de Sian Ka´an donde se limita a la población y no se brinda atención adecuada bajo el argumento de que por ser área natural protegida no se puede tener mejoras”,

Agregó que el camino recibe atención ocasionalmente, “una o dos veces al año y la maquinaria cuando es enviada solo remueve el material blanco, compacta y el continuo tráfico de vehículos todo terreno en el que se transporta el turismo vuelve a dejarlo en malas condiciones”. El ingreso de las unidades es controlado por la Conanp a través de la dirección de la reserva.

El personal a cargo del registro de ingreso de vehículos, ubicado en el arco de entrada de la biosfera de Sian Ka´an, dijo no estar autorizado para proporcionar información en torno al número de turismo, vehículos y tipo de unidades que visitan esa área reservada.