Campaña "Regala un juguete" busca llegar a 4 mil donaciones

A tres días de que acabe la campaña "Regala un juguete", el gobierno municipal de Benito Juárez ha recaudado mil 500 juguetes, lo que representa la mitad de lo recabado el año pasado.

Joel Chan Dzul, director de Gestión Social del municipio de Benito Juárez, comentó que el año pasado se lograron recaudar y repartir en zonas marginadas de la demarcación, alrededor de 3 mil juguetes.

La campaña ha recaudado mil 500 juguetes en Benito Juárez. (Foto: Gilda Piña)

"Estamos un poco más bajos este año, pero estamos a la espera de que los ciudadanos puedan sumarse a esta actividad. El año pasado fueron 3 mil juguetes y ahora estamos a la mitad y esperamos llegar a los 4 mil juguetes".

Recordó que la campaña que se llama "Regala un juguete", que empezó desde el 27 de diciembre y concluye el 7 de enero, tiene por objetivo recolectar juguetes a las colonias de escasos recursos.

Está edición, dijo, se prevé entregar juguetes en El Pedregal, El Petén y Santa Cecilia, aunque señaló que entre más juguetes donados haya para distribuir, se podría ampliar la entrega a más colonias.

¿Cómo donar juguetes y apoyar a los niños de Benito Juárez?

Señaló que aún están a la espera de que los ciudadanos realicen donativos para alcanzar la mayor cantidad de juguetes.

Indicó que la entrega de estos juguetes correrá a cargo de la dependencia que comanda, con lo que se busca beneficiar a niños de escasos recursos.

"Esto se debe a que los pequeños son muchos y debemos de entregar el regalo del Día de Reyes".

Chan Dzul comentó que quienes quieran y puedan donar algún juguete en este programa puede entregar juguetes nuevos o en buen estado, que no usen baterías y que no sean bélicos, sino altos para los niños, como pelotas de futbol, muñecas, carritos, es decir que no sean bélicas.