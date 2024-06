Campañas políticas costaron casi $70 millones en Q. Roo

Las campañas políticas para la renovación de presidencias municipales, diputaciones locales, senadurías y diputaciones federales costaron casi 70 millones de pesos en Quintana Roo, principalmente, las que correspondieron a los cargos federales, de acuerdo con los informes que revisa el Instituto Nacional Electoral.

Según un balance preliminar ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para la renovación de los espacios de mayoría relativa del Senado de la República, las seis personas que buscaron alguno de los tres espacios de votación directa erogaron casi 26 millones.

Mayuli Latifa Martínez Simón, quien compitió por la coalición PAN-PRI-PRD, fue la que más gastó, con más de 6 millones de pesos. Al final, obtuvo un escaño como primera minoría.

La fórmula ganadora por la coalición Sigamos Haciendo Historia, de Anahí González y Eugenio Segura, reportaron gastos preliminares de 4.4 millones de pesos, cada uno.

En cuanto a los 14 candidatos a diputados federales por Quintana Roo, los gastos de campaña sumaron 15.6 millones de pesos.

El monto más elevado, 1.79 millones, correspondió a Martha Rodríguez Rodríguez, quien fue candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México en el Distrito federal 04. Al final, la diputación la ganó Humberto Aldana Navarro, de Morena, quien reportó un millón 300 mil pesos de gastos.

En lo que respecta a los puestos de elección local para renovar las 11 presidencias municipales y los 25 escaños en el Congreso del Estado, los candidatos destinaron 28.2 millones de pesos para gastos de campaña.

Los montos más grandes se dieron para la renovación de las presidencias municipales, con 14.8 millones de pesos. De los 55 candidatos que compitieron, Ana Patricia Peralta de la Peña, ganadora de la reelección en Benito Juárez por la coalición Morena-PVEM-PT, fue la que más gastos reportó, con 2 millones 950 mil pesos.

En cuanto a los gastos a candidatos a diputados de mayoría relativa en el Congreso del estado, los 78 candidatos reportaron haber hecho pagos por más de 13 millones de pesos. El más alto fue Jorge Armando Cabrera Tinajero cuyos gastos de campaña fueron por 892 mil 684 pesos, en la búsqueda de la diputación por el distrito local 08 para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Karen Araceli Hernández Medina, enlace de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), comentó que recién concluyó el periodo para entregar las aclaraciones solicitadas por las inconsistencias detectadas en los informes de gastos de campaña que se presentaron el pasado 4 de junio.

“Dentro de las observaciones más comunes que se pidieron subsanar, son los eventos que no se reportaron, es decir, aquellos a donde fuimos y no fueron reportados en sus agendas; o gastos no reportados de los eventos, como propaganda en banderas, playeras, gorras y lo que no nos reportan como en anuncios espectaculares, son las más recurrentes que hacemos hacia los partidos”.

Detalló que con base a esas aclaraciones que se presentaron, la Unidad de Fiscalización realizará el análisis y la valoración para determinar qué observaciones se pudieron subsanar; las que no pudieron ser resueltas, deberán ser evaluadas para determinar si son acreedores a una sanción, lo cual estará en el dictamen final sobre los gastos de campaña que debe ser aprobado por el Consejo General del INE.