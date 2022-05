Campos Miranda, delegada en Quintana Roo de la Asociación de Municipios de México

Lili Campos Miranda, presidente municipal de Solidaridad, rindió protesta como delegada estatal en Quintana Roo, de la Asociación de Municipios de México (AMMAC) para ser la representante del estado, así como de los municipios y el enlace con diversas instituciones del gobierno federal, así como de asistencia y cooperación técnica nacional e internacionales, lo que le redundará en mejores políticas públicas que beneficien a los solidarenses y quintanarroenses.

Ante el presidente de la Asociación, Gerardo Orta Ocaña, y la Secretaría de Política y Gobierno, Nayeli Aguilar Roque, así como autoridades municipales, sector empresarial y diversas asociaciones, la edil solidarense afirmó: “Hoy no solamente me toca velar por mis hijos y por mi familia. Me toca velar por los solidarenses, por el sector empresarial, por nuestras mujeres, por los hombres de trabajo, por las niñas, por los niños, por los adolescentes. Hoy más que nunca, nuestro estado requiere de gobiernos y de servidores públicos que tengamos esa vocación”.

Con la adición de Solidaridad, la AMMAC suma cerca de mil 600 municipios que trabajan en el desarrollo de mejores prácticas de gobierno en beneficio de las comunidades.

“El ser parte hoy de esta Asociación como delegada en Quintana Roo, representa ser ese enlace con el Senado de la República, con una puerta abierta, más accesible, en representación de todos los presidentes municipales del estado” señaló, al exponer como prioridades al turismo y la seguridad.

Al respecto, la munícipe recordó que el turismo atañe a todos y que su nombramiento servirá como coyuntura para promover mejoras en esta actividad económica en la que Solidaridad se ha posicionado como destino número uno en Quintana Roo, al mismo tiempo que fortalece la estrategia de seguridad, permitiendo el descenso del municipio del número 17 al 44 en menos de un año de gestión, por lo que se comprometió a redoblar esfuerzos para beneficio de los turistas y locales.

Finalmente, la Asociación de Municipios de México (AMMAC) también tomó protesta en este mismo día al delegado de Yucatán, Tuffy Mafud Contreras, quien se une para seguir con los ayuntamientos trabajando en conjunto a través de esta agrupación.