Canaco-Servytur expresan inconformidad por tolerancia a venta en la vía pública

Representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Chetumal-Tulum expresaron su inconformidad con la tolerancia de las autoridades municipales para la venta en la vía pública.

Amir Padilla Espadas, presidente de la Canaco Servytur Chetumal-Tulum, señaló que el mercado gris genera competencia desleal con los dueños de negocios que sí cumplen con sus cuotas patronales y con la normatividad establecida.

Indicó que las leyes de ingresos favorecen la proliferación de la informalidad en la economía y de la esfera laboral.

Precisó que las reformas al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de descanso laboral planteadas en el Congreso de la Unión, son un tapete de buenas intenciones, alejadas de la realidad, porque primero hay que tener claro que casi el 55% de la población económicamente activa opera en la informalidad.

“Esto significa que no está sujeta ni beneficiada por ninguna legislación, ya que los patrones no cumplen con el pago de impuestos y carecen de protección social; desafortunadamente, más del 21% de la población ocupada en el sector informal no puede cubrir la canasta básica con sus ingresos”.