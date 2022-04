Multan a influencers por fiesta durante un vuelo a Cancún

¿Los recuerdas? El grupo de influencers que a finales de 2021 hicieron una fiesta durante un vuelo a Cancún desde Montreal, Canadá, fueron sancionados en su país por incumplir con las normas sanitarias contra la COVID.

A principios de años, el gobierno de Canadá anunció una investigación y sanciones “enérgicas” en contra del grupo de influencers que viajaron el pasado 30 de diciembre desde Montreal a Cancún, en medio de una fiesta en la que nadie tomó las medidas de prevención contra el virus.

En los videos que se hicieron viales en redes sociales, 18 personas del grupo 111 Private Club, estaban sin cubrebocas ni respetaron la sana distancia, gritando, bailando, cambiando de asientos e incluso bebiendo botellas de vodka que ingresaron de contrabando al vuelo de la aerolínea Sunwing.

Hoy, el Ministerio de Transporte de Canadá anunció 42 sanciones para 37 de los 154 pasajeros del vuelo.

En específico, la autoridad que 18 sanciones fueron por no cumplir con las reglas de vacunación, y 24, por no acatar el uso de cubrebocas.

Los sancionados deberán pagar cinco mil dólares canadienses cada uno.

En ese entonces, la aerolínea Sunwing canceló el regreso de este grupo a Montreal, programado para el 5 de enero de 2022, debido a que los jóvenes rechazaron las condiciones impuestas por la empresa para evitar que se repita una situación de este tipo.

Aviation rules are not to be taken lightly. As part of its investigation into the December 30 Montréal-Cancun flight, 42 penalties were issued to 37 offenders. These penalties, of up to $5,000 each, total $59,500. https://t.co/6BfpVaVYKB pic.twitter.com/b3a8UNV9C1