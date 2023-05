Cancelación de conciertos en Cancún ‘no limita la libertad de expresión’

Artistas como Alemán y Millonario los cuales presumen actividades del narcotráfico en sus canciones, fueron prohibidos en Cancún por autoridades municipales al considerar que hacen apología de la violencia. Sin embargo, las autoridades aseguran que con estas acciones ‘no limita la libertad de expresión’.

El Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), en Quintana Roo, anunciaron esta prohibición con base en un reglamento que prohíbe estas expresiones en conciertos públicos, como los que tenían previstos esos artistas estas semanas.

Jorge Aguilar Osorio, titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, argumentó el pasado domingo 21 de mayo, al igual que lo hizo la semana pasada, destacando que la decisión no limita la libertad de expresión.

"La cancelación o no realización del concierto de ayer (sábado 20 de Mayo) tiene que ver con que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de no seguir autorizando espectáculos públicos que fomenten la violencia, nosotros no limitamos la libertad de expresión, cada quien puede escuchar la música que quiere , los artistas pueden cantar la música que quieran " , dijo.

En el Reglamento municipal de los espectáculos y diversiones públicas, se establece en su artículo 17, fracción segunda, que no estarán permitidos este tipo de eventos que hagan alarde de violencia.

El primer evento cancelado fue el del cantante Alfredo Ríos, ‘El Komander’, el cual se iba a realizar el pasado 19 de mayo en la Plaza de Toros de Cancún.

César Ruiz, representante de la empresa Cantaritos Music, informó que este cantante sería sustituido debido a las restricciones de la autoridad municipal.