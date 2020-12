Interjet vuelve a dejar en vilo a sus pasajeros en Cancún

Cancún.- La aerolínea Interjet pausó, de nueva cuenta, sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún, debido a la crisis económica que atraviesa la compañía tras meses de inactividad por la pandemia. Este martes se cumplen cuatro días de suspensión.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), Interjet tenía 10 operaciones programadas para este lunes 30 de noviembre, pero todas fueron suspendidas.

El único vuelo que se recibió fue registrado con número 2361, que tenía retraso desde el sábado. De los vuelos cancelados, ocho operaciones eran entre Cancún y la Ciudad de México, y dos de la ruta Cancún-Monterrey.

La situación ha generado molestias a los usuarios, pues algunos adquirieron boletos con varios meses de anticipación.

Desde el fin de semana personas que tenían vuelos programados a través de la aerolínea advirtieron, a través de redes sociales, demoras y falta de personal.

El personal lleva 6 quincenas días sin cobrar su salario

Quienes trabajan en la empresa tienen ya seis quincenas sin cobrar su salario. Antes, desde el inicio de la pandemia, sufrieron un recorte salarial del 50% y la cancelación de prestaciones.

En el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) el personal ya no va a laborar, salvo algunos puestos clave. Las áreas de atención se encuentran vacías y nadie da la cara a la clientela.

Las suspensiones de operación son por la falta de pago a la proveedora de combustible, contaron empleados a Novedades Quintana Roo.

Tras dos meses de promesas de pago incumplidas, la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México, sindicato que representa a la plantilla laboral, ha amagado con emplazar a huelga el próximo 4 de diciembre.

Sin embargo, esta sería la tercera ocasión que la dirigencia sindical anuncia huelga, sin alguna acción concreta. Desde el 2 de noviembre, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, aseguró que Interjet está al borde de la quiebra, luego de que un grupo de personas afectadas por la aerolínea presentara una queja colectiva, por la imposibilidad de canjear vuelos cancelados.

Cuarto día de cancelaciones de vuelos

Aimeé tenía programado viajar este martes a las 10:40 horas en el vuelo 3051 Cancún-Ciudad de México-Guadalajara, pero la aerolínea le notificó por correo electrónico que había una afectación para este vuelo y que se comunicara por teléfono para recibir más información.

Después de 30 llamadas, finalmente la atendieron y le explicaron que por motivos operacionales su vuelo se cancelaba y que podían reasignarle un asiento en el siguiente vuelo disponible, programado hasta el día 10 de este mes.

"Pero no sé, es arriesgarse a que se vuelva a cancelar y los vuelos ya por la cercanía a las fiestas navideñas van a estar súper caros", comentó la pasajera, quien compró sus boletos a principios de este año.

Paola Cruz es otra de las pasajeras afectadas por las cancelaciones de Interjet en los últimos cuatro días.

Ella iba a viajar el 29 del mes pasado en el vuelo 2361 Cancún-Ciudad de México; sin embargo, la aerolínea le informó vía correo electrónico que había sido reprogramado para el 4 de este mes y después lo cambió para febrero del 2021.

"Decidí irme al aeropuerto y tratar de solucionar el problema, llego y ¡oh, sorpresa! (No había) absolutamente nadie de Interjet. (Además), hubo una señora del call center, Cecilia Ramírez, que me dijo literal 'yo que usted checaba mejor en Volaris o Aeroméxico porque nosotros ya no vamos a volar y si se quiere quejar en Profeco, aquí pierde el tiempo, no le vamos a solucionar nada'", contó.

Después de eso, la aerolínea le envió otro mensaje por correo electrónico notificándole que su vuelo saldría hasta el 4 de febrero del 2021, por lo que decidió comprar un boleto con Volaris para regresar a la Ciudad de México.

Personal de aeropuertos de Cancún y Monterrey confirman canelaciones

Personal de atención a clientes del Aeropuerto Internacional de Cancún confirmó que todos los vuelos de Interjet desde y hacia este destino, programados para hoy, están cancelados.

"Me aparecen todos sus vuelos cancelados, tengo aquí que todos están cancelados", comentó un empleado de atención al pasajero.

Un colaborador de atención al cliente del Aeropuerto Internacional de Monterrey también notificó que Interjet tiene cancelados sus vuelos este martes.

Pese a las reiteradas cancelaciones de estos últimos días, Interjet no ha informado nada sobre esta situación en sus redes sociales o página oficial y, por el contrario, presume viajes hacia destinos como Nuevo León.

(Con información de Agencia Reforma)