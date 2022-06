A días de la marcha LGBTIQ+ en Cancún, exigen justicia por asesinato de Vianey

A sólo tres días de la marcha LGBTIQ+ en Cancún, la comunidad, amigos y familiares de Vianey, exigen justicia tras su asesinato, ocurrido el pasado 13 de junio en su casa, en el fraccionamiento Paseos del Mar.

A través de redes sociales, colectivos y activistas LGBT reprobaron la forma en que algunos medios se han referido al caso y la propia víctima, quien era una persona trans y se identificaba con el nombre de Vianey N.

También demandan que la investigación del caso considere las agravantes de crimen de odio o transfeminicidio.

Las últimas pistas que la autoridad dio a conocer sobre el asesinato de Vianey, revelaron que fue apuñalada en ocho ocasiones.

El cuerpo presentaba tres heridas producidas por arma blanca en la clavícula de lado derecho, además de cinco heridas en la espalda.

El cadáver de Vianey lo encontró uno de sus primos, quien al no tener contacto con ella por varias horas, acudió a la casa y encontró el cuerpo tirado en una de las habitaciones.

La policía de investigación entrevistó a los vecinos quienes revelaron que la noche anterior, hubo una fiesta en el casa.

Al interior de la casa, los peritos encontraron una bolsa con hierba verde, similar a la marihuana, misma que fue asegurada.

En redes sociales, colectivo LGBT “Orgullo crítico”, exigió que el caso de asesinato de Vianey se investigue como un crimen de odio.

En este orgullo, no te olvides de quienes faltan. El Pride es PROTESTA.

Asimismo, el colectivo “Defensoras digitales Quintana Roo, calificó el caso como un transfeminicidio y exigió que medios y sociedad respeten a la víctima y se dirijan a ella como corresponde.

“Nos da tristeza, y nos enoja que algunos medios utilizan prácticas llenas de morbo y muy faltas de derechos, para obtener unos likes.