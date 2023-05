Cancún: Activistas se manifiestan en defensa de delfines en cautiverio

Miembros de la asociación Empty the Tanks realizaron una manifestación pacífica a las afueras de las instalaciones de la empresa Delphinus, para rechazar el maltrato que los delfines pasan en los lugares de cautiverio.

Camila Jaber Lara, coordinadora de Empty the Tanks en Quintana Roo, declaró que, con base en distintos testimonios, los delfines bajo cuidado humano sufren quemaduras por el sol, heridas en los dientes, en sus narices, constante estrés, alimentación sin nutrientes, entre otros perjuicios, debido a la Interacción forzada con los humanos.

Por su parte, Jessica González Castro, coordinadora de Empty the Tanks México, sostuvo que México está entre los primeros lugares del mundo en reproducción forzada de delfines en cautiverio, y al menos el 48% de los delfines de Dolphin ha perdido una cría, y el 33% ha sido separada de más de dos crías.

Cabe señalar que los manifestantes solicitaron un espacio presencial para hablar de problemas de salud a los ejemplares en cautiverio, entre otros temas.

“Venimos a entregar una carta al CEO de Dolphin Company, Eduardo Albor; y al veterinario de Dolphin, el señor Sánchez Okrucky (…) No nos dejaron pasar, no quisieron recibir la carta, no quisieron diálogo”, comentó Jaber Lara.